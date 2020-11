Sony Playstation 5 :

Lara Croft revient l’année prochaine avec un jeu mobile gratuit. Square Enix a annoncé Tomb Raider Reloaded via ses réseaux sociaux. Il s’agit d’un arcade d’action mettant en vedette le plus célèbre des chasseurs de trésors dans le domaine du divertissement interactif, bien que cette fois, il revienne avec un style visuel plus cartoon. Soyez disponible sur 2021 pour téléphones et tablettes Android et iOS.

le teaser triler que vous pouvez voir ci-dessous est la seule chose que l’on sait sur le jeu vidéo, donc nous ne connaissons pas son argument ou comment il va jouer au-delà de ce qu’il est “un jeu d’action arcade gratuit”, c’est-à-dire être gratuit et financé par des microtransactions. Le titre sera publié par Square Enix Londres Mobile Oui Jeux Emerald City est responsable du développement.

Cette dernière étude est une entreprise canadienne située en Vancouver dédié à développement de jeux gratuit pour les téléphones mobiles, à la fois de leurs propres propriétés intellectuelles et de sagas d’autres marques, comme c’est le cas de GI JOE: War on Cobra. Son premier jeu, pour navigateur et sorti en 2009, est Sacred Seasons. Cela a été suivi par Lionheart Tactics, Stormblades et Lionheart: Dark Moon.

Lara a déjà parcouru les téléphones portables

Ce n’est pas la première fois que nous voyons le chasseur de trésor dans un jeu mobile exclusif. En 2015, il a joué dans l’exceptionnelle Lara Croft GO, qui a ensuite été adaptée aux consoles et aux ordinateurs. Ce jeu de puzzle reprend ce que Hitman GO a inventé et construit des niveaux ingénieux remplis d’énigmes et de mécanismes.

Le dernier opus de Tomb Raider sur consoles était Shadow of the Tomb Raider, une production d’Eidos Montréal qui clôturait la trilogie lancée par Crystal Dynamics. Au cours des dernières années, les deux études se sont concentrées sur le développement de Marvel’s Avengers, on ne sait donc pas quand Lara reviendra des blockbusters.