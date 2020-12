Sony Playstation 5 :

Colossus Down nous donne l’impression de plonger dans un épisode fou d’Adventure Time. C’est le projet de Protocole de gestion, le studio de développement de barcelons qui est à l’origine de la création de ce projet. Il est désormais disponible sur PC (Steam) ainsi que sur Xbox One et Xbox Series X / S, via le Microsoft Store. Dans le Microsoft Store, il peut être acheté pour 16,19 , grâce à une remise temporaire de 10%; sur Steam, il sera déverrouillé dans les 7 heures. L’histoire est en vedette Nika, une fillette de 7 ans qui veut détruire tout ce qu’elle déteste. Accompagné par son amie Agatha, le jeu combine toute une série de mécaniques et de styles du jeu.

Colossus Down: Finissons tout ce que Nika déteste

Après avoir lancé Mechanika en 2015 et Colosse vers le bas arrive pour continuer les aventures de Nika: notre protagoniste décide de construire une mèche de destruction massive pour mettre fin à tout ce que vous n’aimez pas. Parmi ses principaux ennemis on découvre robes au fromage, jeux vidéo qui n’innovent pas, livres d’histoire, purée de légumes, obsolescence programmée… en fin. Toutes ces choses qu’un enfant de 7 ans détesterait.

Cette fois pour ne pas être seule dans sa spirale de haine: à côté d’elle on trouve son amie Agatha (la protagoniste d’Agatha Knife), la boucherie insomniaque qui “passe les nuits à jouer avec ses amis animaux avant de préparer des hamburgers avec eux pour faire plaisir au Gros cochon qui saigne, Dieu du carnivorisme. “Allez, l’ami typique qu’une fillette de 7 ans pourrait avoir.

Nika, une fille qui conçoit un mech de destruction massive pour mettre fin à tout ce qu’elle déteste

Concernant la mécanique jouable et les caractéristiques de ce titre, nous avons découvert un jeu que nous pouvons apprécier en solitaire ou avec un ami grâce à mode coopératif pour deux joueurs. Colossus Down propose également un mélange de différents styles de jeu, tels que beat’em up, shoot’em up, plateformes et puzzles. Le titre lui-même est composé de 18 niveaux cela nous permettra de connaître le personnages différents qui fera partie de cet univers fou.

Colossus Down rejoint la saga de cette façon Aventures psychotiques, où l’on retrouve les titres mentionnés ci-dessus: MechaNika et Agatha Knife. Il faut noter que les trois aventures ils peuvent être joués de manière totalement indépendante. Il est à noter que le titre atteindra Nintendo Switch et PlayStation 4/5 dans Janvier 2021. En attendant, il est disponible à partir d’aujourd’hui sur les consoles Steam et Xbox via le Microsoft Store.