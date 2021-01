Sony Playstation 5 :

Capcom vient d’annoncer par surprise de bonnes nouvelles pour les fans de Resident Evil: Jeudi prochain Le 21 janvier sera diffusé en direct à 23 h 00. (Heure espagnole) pour nous montrer le très attendu Resident Evil 8: Village, le huitième volet de cette saga populaire de jeux d’action et d’horreur.

Vitrine Resident Evil

Comme l’a confirmé la développeur elle-même dans ses réseaux sociaux, dans cet événement, nous verrons un nouveau trailer et ce qui est encore plus important: son premier gameplay, ce qui nous permettra d’avoir une idée bien meilleure et plus approximative de ce qui nous attend cette fois dans ce jeu. En plus, la chose ne s’arrête pas là puisqu’ils ont également promis plus de nouvelles et d’annonces liées à la série. De même, il est possible que votre date de départ soit enfin annoncée.

Ne manquez pas la vitrine Resident Evil le 21 janvier à 22h GMT / 23h CET! Rejoignez Brittney Brombacher (@BlondeNerd) pour une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, le tout premier gameplay et bien d’autres nouvelles de Resident Evil! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV Capcom Europe (@CapcomEurope) 14 janvier 2021

Pareillement, un petit aperçu de ce qui nous attend dans le live a été publié, que vous pouvez voir dans le tweet que nous avons inséré dans cette actualité, où vous pouvez déjà voir quelques séquences purement jouables de cette nouvelle aventure.

Enfin, il faut également noter que cette émission en direct présentera pour la première fois un nouveau et mystérieux jeu multijoueur Resident Evil pour PS4 et Xbox One dont vous pouvez déjà vous inscrire à la bêta.

Le huitième volet de la saga

Resident Evil: Village emmenez-nous, comme son nom l’indique, dans un village maudit perdu au milieu de la montagne. Il ne manquera pas de monstres et de créatures dangereux que nous devrons affronter en accompagnant Ethan, le protagoniste de Resident Evil VII, dans un nouveau cauchemar. Son lancement est prévu cette année en PlayStation 5, Xbox Series X / S et PC.