Sony Playstation 5 :

La société Pokémon Il anticipe une «célébration très spéciale» pour lui depuis des mois. 25e anniversaire de la saga créée par Game Freak, et ce 13 janvier la marque a dévoilé certains de ses plans, allant de l’annonce de nouveaux jeux vidéo et le lancement de différents types de merchandising, jusqu’à une collaboration musicale avec Universal Music Group pour créer le label Musique de P25, sous lequel des artistes de renom tels que Katy Perry créez des chansons inspirées de Pokémon.

Vous ne pouvez pas faire de fête sans playlist! Pas vrai, @katyperry? J’espère que vous êtes prêt pour des surprises musicales passionnantes cette année, Trainers!

# Pokemon25 pic.twitter.com/nU90k03zgM— Pokmon (@Pokemon) 13 janvier 2021

La marque a partagé une vidéo, 25 ans de souvenirs, qui sous le format de le labyrinthe de domin, l’histoire de la saga est parcourue, passant en revue les jeux, jouets, cartes et images Animé; faites attention à la vidéo car, sous forme de jouets et de figurines, il existe un guide curieux pour le fan de la série.

Tout au long de 2021, plus de détails sur le label P25 Music seront publiés, mais pour le moment, on sait que les deux de grands noms de la musique aux artistes de rupture participera à la “campagne musicale massive”, selon The Pokémon Company. Tout artiste des maisons de disques d’Universal Music Group peut entrer ce label, dont des musiciens et des chansons seront révélés pendant l’année.

Également dans un format périodique, le nouveau site web pour le 25e anniversaire de Pokémon regarder en arrière en mémoire visiter les différentes régions que nous avons connu dans les jeux de la saga. Le suivant Mars explorera Galar, que nous avons découvert dans le Pokémon Sword and Shield publié en 2019; et il ira en arrière jusqu’à ce qu’il se termine avec la région de Kanto de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu.

Le JCC reçoit les collections du 25e anniversaire

Un autre pilier important de la saga est le Jeu de cartes à collectionner, à partir de laquelle seront lancées des collections spéciales inspirées du 25e anniversaire. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails, mais à partir du compte Twitter de la série, l’image suivante a été publiée qui indique un réédition des lettres originales avec l’art qu’ils avaient alors.

Je dois adorer ce nouveau sentiment de booster. J’espère que vos classeurs sont prêts pour les collections spéciales sur le thème du 25e anniversaire à venir au #PokemonTCG cette année, Formateurs! # Pokemon25 pic.twitter.com/CXRHCa02KE— Pokmon (@Pokemon) 13 janvier 2021

Au-delà de l’actualité à annoncer concernant “les dessins animés Pokémon, les jeux vidéo Pokémon, les jeux mobiles, dont Pokémon GO et Pokémon Masters EX, et les annonces plus importantes”, l’anniversaire aura également son importance dans le merchandising avec des collaborations avec des marques telles que Levi’s, McDonald’s, Mattel, Funko, Power A, Build-A-Bear Workshop (ils fabriquent des ours en peluche), Jazwares (figurines d’action) et The Wand Company (qui a récemment introduit un Pokball fonctionnel), entre autres partenaires du marque.