Sony Playstation 5 :

Spider-Man: Miles Morales a presque reproduit le New York que l’on a déjà vu dans le Spider-Man par Insomiac Games publié en 2018 pour PS4, avec de petits changements ici et là, en plus des différences météorologiques dues au fait d’être en plein hiver. Cependant, l’un des bâtiments les plus emblématiques de la ville nord-américaine est absent du jeu PS5 et PS4 bien qu’il ait été recréé dans le jeu original: le Chrysler Building. Tout cela est dû à un problème avec le droits d’auteur.

«Lorsque nous avons créé notre représentation de la ville, nous voulions inclure autant de points de repère que possible pour augmenter la sensation d’immersion », explique James Stevenson, directeur de la communauté d’Insomniac Games à Game Informer. Les négociations pour utiliser ces emplacements ne sont pas résolues, ce qui était le cas avec le Chrysler Building dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. “

L’explication de la raison pour laquelle le bâtiment pourrait apparaître dans Spider-Man de Marvel et non dans Miles Morales est que la propriété du bâtiment a changé de mains. D’après les médias susmentionnés, ils expliquent que lorsque le premier jeu Spider-Man est sorti, le Chrysler Building appartenait à un branche d’investissement du gouvernement d’Abu Dhabi (90%) et une société gouvernementale similaire de New York (10%).

Cependant, en 2019 l’immeuble a été vendu à la société autrichienne SIGNA Group et à la société new-yorkaise RFR Holding LLC pour 150 millions de dollars (les anciens propriétaires avaient payé 800 millions de dollars en 2008). Ces deux entreprises ne voulaient pas voir le bâtiment d’art emblématique dco de 1930, présent dans des dizaines de bandes dessinées et de films Marvel, dans le nouveau jeu vidéo. Et ils sont dans leurs droits, car les œuvres architecturales sont soumises au droit d’auteur comme d’autres œuvres artistiques.

Le Chrysler Building est en cours de remasterisation

Ce qui est drôle, c’est que Spider-Man: Remastered, la remasterisation PS5 du jeu original inclus dans l’édition ultime de Miles Morales, inclut le Chrysler Building. Cette Ultimate Edition est au prix de 79,99 , mais ceux qui achètent Miles Morales sur PS5 peuvent acheter le remaster séparément au prix de 19,99.