Le code du fichier exécutable Cyberpunk 2077 masque les références au mode multijoueur jeu de rôle, ils ont découvert dataminers qui ont diffusé les informations via le média DSO Gaming. CD Projekt RED Il n’a pas commenté cette fuite, il reste donc à voir si l’aspect multijoueur ressemble à ce que les propres fichiers du programme avancent; il est plausible que c’est du code obsolète qui reste dans le jeu.

Deux modes sont référencés dans ce code: Braquage, pour effectuer vols en coopérative en choisissant entre diverses classes (Solo, Assassin, Netrunner et Techie), avec des retours de joueurs éliminés et un salle d’attente ou lobby; et Match à mort, une tous contre tous Dont la seule chose que le code avance est que les joueurs pourront s’unir au milieu de la partie.

Les lignes de code suggèrent également que le mode multijoueur utilisera des connexions P2P (direct entre joueurs, l’un d’eux servant de serveur) au lieu de serveurs dédiés. Mais comme nous l’avons déjà dit, c’est peut-être parce que ces lignes appartiennent à une version obsolète du multijoueur ou simplement parce que dans les tests internes des modes, elles ont utilisé des connexions de ce type.

Le multijoueur n’a pas de date de sortie

CD Projekt RED n’a pas fixé de date de sortie approximative pour le multijoueur Cyberpunk 2077, mais ils ont précisé qu’il s’agissait d’un “produit indépendant” au jeu de rôle pour un joueur; en décembre dernier, avant la première, ils ont souligné que dans le premier trimestre 2021 peut-être donneront-ils quelques détails avant les actionnaires.

Cependant, lancer le jeu avec erreurs de poids multiples, en particulier dans les versions console, peut avoir conduit à la polonais studio réorganise vos plans. Ont promis deux grosses mises à jour en janvier et février, cela améliorera les performances du titre sur Xbox One et PS4. De plus, le premier DLC gratuit arriver plus tôt cette année. D’autre part, ils travaillent également sur les versions pour PS5 et Xbox Series X / S (gratuites pour ceux qui possèdent les consoles de dernière génération), prévues pour 2021.

Cyberpunk 2077 est disponible en Espagne et dans le reste du monde depuis 10 décembre pour PC, Google Stadia, PlayStation 4 et Xbox One.