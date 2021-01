Sony Playstation 5 :

Atomic Heart est un jeu de tir à la première personne qui nous invite à plonger une Union soviétique alternative, une ucrona qui vient de la main de l’étude de développement Mundfish. Le titre sera disponible en Espagne et dans le monde à la fois sur PC via Steam, comme dans PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X / S. En attendant votre arrivée, l’équipe a mis à jour les informations sur votre page dans le magasin Valve, offrant plus d’informations sur son atmosphère et son cadre que nous trouverons dans cette histoire.

Atomic Heart, au cœur d’une URSS alternative

Coeur atomique immergez les joueurs dans des événements fictifs qui se déroulent après la Seconde Guerre mondiale. La course technologique et scientifique a causé l’Union soviétique à se concentrer sur la production de robots à des fins différentes. Cependant, notre aventure nous amènera à explorer le les tripes d’installations corrompues, qui nous permettra de découvrir pourquoi les robots ont commencé à se comporter étrangement.

Cette proposition marie les mécanismes de combat propres au jeu: chaque robot, même ceux qui sont pacifiques, avoir une configuration de combat dans leur système leur permettant de devenir des ennemis mortels en cas de guerre. De cette manière, on peut s’attendre à un système de Jeu de tir à la première personne combiné avec des éléments de jeux de rôle. Aussi, l’aventure se déroule dans un monde ouvert avec des environnements allant de paysages naturels jusqu’à plus de milieux industriels comme des laboratoires ou des usines souterraines secrets.

Nous serons un officier du KGB qui se retrouvera dans les complexes de l’installation 3826

Alors que les développeurs n’ont pas divulgué les caractéristiques spécifiques du jeu, il semble qu’il y aura un système de création d’objets: les utilisateurs peuvent créer des armes avec les matériaux que vous trouverez au cours de votre aventure, et probablement nous pouvons également développer d’autres types de ressources.

“Le protagoniste du jeu, un officier du KGB du service spécial soviétique, se termine par l’un des Complexes de l’installation 3826 lors d’un dysfonctionnement massif du système de contrôle du robot “, raconte la prémisse du titre.” La plupart des ennemis représentent une variété de machines produites à l’installation. Chaque robot a été fabriqué à l’origine pour répondre aux besoins de l’industrie soviétique ou pour aider les citoyens soviétiques dans la vie quotidienne. “

Atomic Heart également dans la prochaine génération

“Offres matérielles de nouvelle génération une opportunité exclusive de compléter notre vision artistique et donnez un jeu aux graphismes spectaculaires pas de coupures, ce qui était absolument essentiel dans la génération actuelle », a expliqué le studio de développement Mundfish lorsqu’il a annoncé que le jeu ferait également ses débuts sur PS5 et Xbox Series X / S.