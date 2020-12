Sony Playstation 5 :

Tout nouveau contrôle votre Edition ultime sur les consoles de nouvelle génération la suivante 2 février 2021. Cela a été confirmé par Remedy Entertainment via son compte Twitter officiel après avoir annoncé son retard au début du mois dernier. Cette nouvelle version du jeu comprend tout le contenu supplémentaire publié, ainsi que des améliorations qui tirent parti des innovations techniques de PS5 et Xbox Series X / S.

Plus précisément, ces améliorations techniques incorporeront deux modes graphiques un contrôle: un axé sur qualité visuelle, avec lancer de rayons et une fréquence d’images de 30 ips, et un autre axé sur le aisance, permettant au jeu Remedy Entertainment de fonctionner sur PS5 et Xbox Series X / S à 60 images par seconde. La société a publié un bande annonce dans lequel vous pouvez voir ces deux modes graphiques fonctionner sur la console Sony de nouvelle génération, vous pouvez le voir ci-dessous:

Control Ultimate Edition arrive sur PS5 et Xbox Series X | S avec un mode Performance à 60 ips et un mode graphique à 30 ips (avec lancer de rayons) Pendant que nous travaillons sur la bande-annonce complète, profitez d’un aperçu des deux modes, enregistrés sur PS5. Lancement numérique: 2 février 2021

Lancement au détail: 2 mars 2021 pic.twitter.com/5CZOczBHky Control 🔦🔻 (@ControlRemedy) 18 décembre 2020

Le lancement de Control: Ultimate Edition le 2 février pour PS5 et Xbox Series X / S sera exclusivement numérique. Le titre sera également publié en format physique, mais je le ferai un peu plus tard: Remedy Entertainment a signalé que l’édition physique de leur jeu ne parviendrait pas au 2 mars, juste un mois après le lancement de l’édition numérique.

Mise à jour gratuite uniquement pour les propriétaires de l’édition Ultimate

Il ne faut pas oublier que ceux qui ont Control: Ultimate Edition sur PS4 et Xbox One peuvent mettre à jour le jeu vers cette version de nouvelle génération, mais qui ont l’édition standard, celui qui a été initialement publié sur les deux consoles, ils ne pourront pas effectuer la conversion gratuite vers la version du jeu de nouvelle génération. Autrement dit, seuls les propriétaires de Control: Ultimate Edition pourront passer gratuitement à la version nouvelle génération du jeu, les autres devront l’acheter à nouveau s’ils veulent y jouer avec ces améliorations.

Contrôle est sorti en août 2019 sur PS4 et Xbox One. Plus tard, il est venu sur PC et Nintendo Switch avec une version cloud qui vous permet de jouer à l’aide de la technologie de streaming via le cloud. Désormais, il sortira sur PS5 et Xbox Series X / S complétant ainsi les plates-formes sur lesquelles il peut être joué en natif. Pouvez-vous lire notre analyse de cette œuvre d’art Remedy Entertainment ici.