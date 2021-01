Sony Playstation 5 :

Xbox Game Pass est devenue ces dernières années l’une des grandes revendications et attractions de Microsoft, nous proposant par abonnement un vaste catalogue de jeux dont nous pouvons désormais profiter sur les appareils mobiles, Xbox One, Xbox Series X / S et PC. L’engagement pour ce service semble être encore plus fort lors de cette nouvelle génération de consoles, et loin de ralentir avec l’arrivée de la nouvelle année, la société continue d’annoncer l’arrivée de nouveaux titres.

Contrôle sur Xbox Game Pass

Sans aller plus loin, Xbox vient d’annoncer que Control sera disponible à partir du 21 janvier (c’est-à-dire ce jeudi) pour les utilisateurs de Xbox Game Pass pour PC, donc si vous vouliez jouer le travail acclamé de Remedy sur votre ordinateur, vous pouvez maintenant avec votre abonnement au service premium de Microsoft.

D’ailleurs, nous en profitons pour vous rappeler que depuis quelques mois, le jeu est également disponible dans la version console de Game Pass, c’est donc une question de décider où vous préférez en profiter.

La nouvelle aventure de Remedy

Le contrôle est une aventure d’action et d’exploration dans lequel nous devons entrer dans un bâtiment mystérieux pour lutter contre une menace inconnue en utilisant à la fois nos armes et nos pouvoirs surnaturels pour nous défendre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, nous vous encourageons à jeter un œil à l’analyse que nous lui dédions dans Vandal, où nous vous disons que “nous ne pouvions pas lâcher la télécommande pendant un moment jusqu’à ce que nous l’ayons terminéC’est extrêmement divertissant et il y a peu de choses que nous pouvons dire de mieux sur un jeu. Si vous aimez les aventures d’action et les titres de cette étude, vous l’apprécierez certainement comme nous. “