Control, la dernière aventure d’action de Remedy Entertainment, a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement en août 2019 pour PC, Xbox One et PlayStation 4; Il est également disponible sur Amazon Luna et sur Nintendo Switch via le cloud play. Leurs ventes n’ont pas diminué, au contraire, Novembre de cette année a été le meilleur mois pour le titre, quelques semaines avant ses débuts sur Xbox Game Pass.

Mon patron vient de révéler dans le flux @remedygames CMD que le mois de novembre dernier était le mois le plus vendu de Control (15 mois après le lancement). Au total, Control s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires à ce jour. – Thomas Puha (@RiotRMD) 9 décembre 2020

Ces ventes pourraient encore connaître une augmentation significative dans les prochains mois – début 2021 – avec la sortie de la version pour PS5 et Xbox Series X | S, qui apportera des améliorations en termes de graphismes et de performances. Bien entendu, nous vous rappelons que la version pour PS4 et Xbox One ne recevra pas de mise à jour gratuite – bien qu’elles soient jouables grâce à la rétrocompatibilité – puisque ce patch ne sera que pour la version Ultimate – qui inclut ses extensions -. Devant les plaintes des acheteurs de Control en consoles, Remedy expliquait qu’il était “le seul possible de créer un produit unique et accessible pour tous les joueurs, en particulier pour ceux qui n’ont pas encore essayé le jeu”.

Action et pouvoirs paranormaux

“Le mieux que l’on puisse dire de Control, c’est qu’il s’agit de Remedy dans sa forme la plus pure: une aventure avec une histoire très élaborée et des fusillades amusantes, qui cette fois sont encadrées dans une structure moins linéaire et où l’exploration prend un grand rôle, quelque chose cela apporte une touche de fraîcheur par rapport à ses jeux précédents », a-t-on dans son analyse. “Cela ne veut pas dire qu’il est sans problèmes: sa façon de raconter l’histoire avec des dizaines de documents devient très lourde, les combats dans le dernier tiers de l’aventure perdent toute leur fraîcheur et deviennent monotones, et comme metroidvania Cela n’est pas tout à fait à la hauteur, cela montre qu’ils ne sont pas habitués à jouer à des jeux avec ce type de structure. Cela peut sembler beaucoup d’inconvénients, mais il faut admettre que nous n’avons pas pu lâcher la télécommande un instant avant de la terminer. très divertissant, et peu de choses meilleures peuvent être dites sur un jeu. Si vous aimez les aventures d’action et les titres de cette étude, vous l’apprécierez certainement comme nous. “