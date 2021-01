Sony Playstation 5 :

Plusieurs utilisateurs de Xbox série x se sont plaints sur le site Web de support officiel de Microsoft que le contrôleur de votre console nouvelle génération ne fonctionne pas comme il se doit. Apparemment, le périphérique se connecte et se déconnecte de lui-même, au hasard et sans que la personne en question ne touche la télécommande. La société dit être consciente de la situation et espère la corriger dans les futures mises à jour..

«J’ai récemment acheté une manette Xbox Series X à utiliser sur Xbox One. Tous les jeux Xbox One fonctionnent bien pour moi, mais lorsque je lance Assassin’s Creed Valhalla la télécommande s’allume et s’éteint d’elle-même. Par exemple, en 10 secondes, il se connecte et se déconnecte environ cinq fois, ce qui rend le jeu injouable “, a commencé un utilisateur dans le forum officiel de Microsoft. D’autres utilisateurs, comme celui que vous pouvez voir en dessous de ces lignes, ont montré cette erreur en action avec vidéos sur les réseaux sociaux.

Mon royaume pour une manette Xbox qui ne se déconnecte pas au hasard. pic.twitter.com/NBfubjWnC5— Milton Allemand (@mjallemand) 31 décembre 2020

Microsoft travaille «activement» sur une solution

Dans le forum, plus de 1700 personnes disent avoir eu la même erreurC’est pourquoi l’entreprise travaille déjà à le résoudre. Dans The Verge, ils ont pu parler avec Microsoft et un porte-parole de l’entreprise assure qu’il enquête sur ce qui se passe: “Nous sommes conscients que certains joueurs peuvent être confrontés à des déconnexions sur leur nouvelle manette Xbox Wireless et nos équipements travaillent activement sur un correctif à inclure dans une future mise à jour“.

Il convient de noter que bien que la déclaration de Microsoft ait été publiée maintenant, Les problèmes de contrôleur Xbox Series X ont commencé à apparaître à la mi-novembre, juste au moment de la mise en vente de la console (elle est arrivée en Espagne et dans le reste du monde le 10 novembre) et depuis, aucune solution n’a été apportée à cet échec.