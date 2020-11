Sony Playstation 5 :

Playstation 5 est venu sur le marché espagnol par le passé 19 novembre, et de Sony Interactive Entertainment Ils ont voulu profiter de ce moment pour faire une présentation de la console comme jamais vue auparavant. C’était grâce à un partenariat avec Ibai Llanos, avec le réalisateur espagnol Jaume Balaguer ([REC], Pendant que vous dormez) et Netflix Espagne. Entre ces trois piliers, ils ont créé le court Déballage, qui célèbre les capacités de la nouvelle PlayStation à amener les joueurs une expérience immersive et immersive… dans ce cas, littéralement.

Unboxing: Ibai Llanos entre dans l’histoire avec ce nouveau court métrage

Le court Déballage a été enregistré le 9 novembre lors d’une diffusion en direct sur la chaîne Twitch de Ibai Llanos, qui a récemment remporté le prix du meilleur streamer du monde. C’est direct, qu’ils ont déjà vu 5 millions de téléspectateurs, apparemment ça allait être un déballage de la nouvelle PlayStation 5. Cependant, rien de plus: lorsque le streamer a commencé à déballer sa PlayStation 5, il a découvert comment sa chambre s’est transformée en un décor chaotique.

La maison du papier ou Des choses plus étranges ont été certains des éléments du catalogue Netflix qui sont apparus référencés dans la vidéo d’Ibai. De cette façon, le but du court métrage était de montrer – bien que d’une manière certes dérangeante, nous ne voulons pas que cela arrive à aucun joueur PlayStation 5 – les nouvelles fonctionnalités de la console et ses capacités immersives.

Unboxing, un court métrage où l’immersion de la PS5 se voit avec style

“La vidéo s’inspire des nouvelles fonctionnalités de la PS5, qui permettent de créer une expérience beaucoup plus immersive et immersive, permettant à l’utilisateur de jouer comme jamais auparavant », soulignent-ils depuis PlayStation Espagne.« Grâce au contrôle DualSense, qui a un retour hépatique et des déclencheurs adaptatifs, les capacités audio et multimédia 3D de la console depuis l’interface pour regarder Netflix, Ibai Llanos a été témoin de la nouvelle expérience de jeu sur console tout en vivant une situation limite à l’intérieur de sa chambre “.

PlayStation 5 est maintenant disponible en Espagne. Si vous rencontrez des problèmes pour la trouver, de Vandal nous vous indiquons où acheter ou réserver votre PlayStation 5, tandis que le responsable de PlayStation, Jim Ryan, assure que d’autres consoles arriveront “avant et après Noël”.