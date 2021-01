Sony Playstation 5 :

Tomonobu Itagaki a annoncé la création d’un nouveau studio avec lequel revenir au développement de jeux vidéo, Jeux Itagaki. Le créateur de la saga Xbox et Xbox 360 Ninja Gaiden and the Dead or Alive explique dans une interview partagée sur sa page Facebook qu’après plusieurs années à se consacrer à l’enseignement, il souhaite refaire des jeux. De plus, il dit que ce serait un “honneur” pour Microsoft d’acquérir le studio.

L’interview fait partie d’un rapport Bloomberg sur la Histoire de création Xbox, mais toutes les réponses ne sont pas entrées dans le texte en raison du manque d’espace, selon le créateur japonais. “Pendant les quatre dernières années, j’enseigne promouvoir [a los desarrolladores] junior, mais maintenant j’ai envie Je veux refaire un jeu et je viens de créer une entreprise dans ce but », dit-il lors d’une conversation lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faisait ces derniers temps.

L’intervieweur de Bloomberg commente: “Je suis sûr que de nombreux fans de Xbox attendent avec impatience votre travail!”. “Tu peux compter sur moi pour ça”Itagaki répond. “Sinon, je n’aurais pas accepté d’interview pour cet article Xbox.” En fait, le créateur de Devil’s Third ne cache pas qu’il a aimé que Microsoft reprenne son étude lorsqu’on l’interroge à ce sujet.

“Ce serait un honneur pour moi” une acquisition de Microsoft, déclare Itagaki

«Je vais recommencer avec les questions que j’ai posées à Seamus [Blackley, diseador de la primera Xbox] il y a deux décennies », répond les Japonais. “A ce moment-là, je lui ai demandé: êtes-vous sûr de pouvoir battre la PS2? Il a dit oui”, dit le développeur. «La Xbox s’appelait« Project Midway »et elle a gagné en importance avec elle. C’est pourquoi je lui ai fait confiance et j’ai créé des jeux exclusifs Xbox pendant environ 10 ans.»

Il fait référence à des titres tels que Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 2, Dead or Alive 3 et d’autres épisodes de la saga des combats en trois dimensions. «Vingt ans se sont écoulés depuis et j’ai créé ma propre société, Itagaki Games, qui n’est ni Tecmo ni Valhalla. Je sais que Microsoft est toujours agressif [con las adquisiciones]. Si vous me contactez, ce sera un honneur pour moi “.

Itagaki abandonner Valhalla Game Studios, la société précédente que j’ai fondée, en août 2017. Deux ans plus tôt, ils s’étaient développés Devil’s Third pour Wii U, qui a fini par être publié par Nintendo; le titre a commencé son développement sous le label THQ pour PS3 et Xbox 360. En 2016, ils ont sorti Devil’s Third Online pour PC avec Nexon, mais les serveurs étaient actifs pendant moins d’un an.