Sony Playstation 5 :

God of War a été lancé en Espagne et dans le monde en 2018 exclusivement pour PS4, permettant aux joueurs de profiter de la suite des aventures de Kratos. Cette fois, notre protagoniste a survécu en un monde nordique hostile accompagné du petit Atreus. Le créateur et réalisateur du jeu, Cory Barlog, J’ai cherché à apporter ainsi une plus grande profondeur psychologique à notre cher Dieu de la guerre, mais il y a des éléments qui sont restés intacts: comme les épées du chaos, que nous pouvons les utiliser comme armes secondaires dans ce titre. David Jaffe, créateur de la saga originale, a pris le contrôle du jeu et s’est montré impressionné de pouvoir utiliser ces épées mythiques.

The Swords of Chaos et David Jaffe, le créateur original de God of War

Le créateur de God of War et de la saga Twisted Metal, David Jaffe, a récemment plongé dans le dernier épisode des jeux mettant en vedette Kratos. Dans sa chaîne YouTube, vous pouvez trouver la vidéo complète, bien que nous l’ayons laissé sur ces lignes. Jaffe a commencé fort: «Tu ferais mieux d’être bon, Barlog!, a-t-il souligné en plaisantant, tout en appréciant le bon travail qu’il a accompli Studios de Santa Monica pour continuer son héritage.

Dans la vidéo, nous pouvons voir Jaffe arriver au moment où il faut se diriger vers Helheim, où Kratos récupère et utiliser ses épées du chaos pour la première fois dans cette nouvelle aventure. Alors que dans God of War, God of War: Chains of Olympus et God of War: Ascension étaient les principales armes du protagoniste, dans cet épisode, ils sont devenus secondaires, cédant la position à Hache de léviatn. Cependant, de nombreux joueurs ont manqué de manipuler ces épées et Jaffe lui-même, par exemple, semblait apprécier l’opportunité de jouer avec les armes, en disant: “Il y a mon garçon, admiration. Bonjour, fils”.

C’est incroyable! Le créateur original de #GodOfWar @davidscottjaffe fait l’expérience de ce que c’est que de jouer au nouveau God of War; #GodofWar de @ corybarlog, avec les lames du chaos pour la première fois, et établit une connexion incroyable avec le nouveau Kratos! “Awe there my boy” 😍😭🤗 pic.twitter.com/doee2AwwwJ— Salt King🧂👑 (@Saltiest_Gaming) 30 décembre 2020

“Il y a mon garçon”

Dans un tweet partagé sur son compte Twitter, Jaffe a remercié Cory Barlog et Santa Monica Studio garder vivante l’histoire de Kratos. De plus, il admet que J’ai été ravi de voir les épées du chaos incluses dans cette nouvelle aventure. Barlog lui-même a répondu aux propos de Jaffe en écrivant ce qui suit: “Merci de l’avoir créé en premier lieu.afin que vous puissiez profiter de mon propre récit thérapeutique. “

Pendant ce temps, les joueurs attendent avec impatience connaître plus de détails sur God of War: Ragnarok, titre qui a été annoncé en septembre lors du lancement de la PlayStation 5. S’il est clair que l’arrivée sur la nouvelle plate-forme de Sony, Jim Ryan, PDG de PlayStation, ne peut pas confirmer si elle sera également publiée. lancement sur PS4 comme cela a été le cas avec Spider-Man: Miles Morales ou Sackboy: A Big Adventure.