Sony Playstation 5 :

Tetsuya Mizuguchi, producteur, concepteur de jeux vidéo et co-fondateur de Q Entertainment, a confirmé que travaille sur son prochain projet qui se démarquera à nouveau par l’interaction avec le son et la synesthésie. Rien d’étonnant puisque Mizuguchi est responsable de Rez, Lumines, Child of Eden ou du récent Tetris Effect. Il n’a cependant pas révélé s’il aura une compatibilité avec la réalité virtuelle.

Le directeur exécutif de Enhance a commenté ce week-end à l’occasion du 19e anniversaire de REZ qu’il apprécie l’appréciation des fans avec “Rez, Child of Eden -son successeur spirituel- et Rez Infinite. Enhance et moi progressons avec le nouveau projet, une toute nouvelle aventure avec la synesthésie«La synesthésie est un type de perception avec laquelle certaines personnes expérimentent involontairement l’activation d’une voie sensorielle ou cognitive en plus d’un stimulus, par exemple, voir des couleurs avec de la musique ou ressentir un contact avec des saveurs.

Ouaip. Aujourd’hui est l’anniversaire de Rezs😎 Sortie le 22 novembre 2001. Merci à tous ceux qui ont joué à Rez, Child of Eden et Rez Infinite. Moi et @enhance_exp avançons vers le nouveau projet – une toute nouvelle aventure avec la synesthésie. Merci pour le GIF sympa @turfmasta 👍🏻 https://t.co/Jby5GUcOK0— Tetsuya Mizuguchi (@Mizuguchitter) 22 novembre 2020

Intéressé par les nouvelles technologies

Dans une interview en 2019, Mizuguchi a commenté que le studio était “bien placé” pour créer des jeux sur la prochaine génération de consoles et a célébré le fait que PS VR, la réalité virtuelle de PS4, sera compatible avec PS5. Son dernier jeu est Tetris Effect: Connected, maintenant disponible, une révision de Tetris Effect avec des modes multijoueurs coopératifs et compétitifs, en ligne ou en local. “Les nouvelles technologies en général ont été une grande source d’inspiration pour moi, de l’époque des arcades à la réalité virtuelle et à la RA. Je suis vraiment enthousiasmé par la prochaine chose », a-t-il déclaré à propos des nouvelles consoles.

La rétrocompatibilité a également été très appréciée par le créateur japonais: “L’une des frustrations que j’ai eues était de voir les jeux sur lesquels je travaillais coincés dans du vieux matériel, et si vous n’avez pas d’objets en plastique et en silicone d’il y a 10 ou 20 ans fonctionnant bien, vous ne le faites pas. vous pouvez y jouer, je déteste ça, d’autant plus que j’essaie de faire des jeux amusants à la sortie et des années après. J’espère que c’est une nouvelle norme sur toutes les plateformes“.