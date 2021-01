Sony Playstation 5 :

genDesign, le studio Fumito Ueda, a fêté l’arrivée de 2021 avec une image qui rassemble les trois œuvres passées du réalisateur de Japan Studio: ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Dans la silhouette de 1 il y a une image de ce qui sera son prochain titre, cette fois publié par Epic Games. On y voit un jeune homme dans un paysage ouvert et naturel avec une esthétique similaire à ses titres précédents, bien qu’il ne donne pas une idée de sa jouabilité; Si nous sommes guidés par l’expérience d’Ueda, il y aura des énigmes et des explorations.

On sait peu de choses sur jeu pour lancer Epic Games Publishing, un nouveau label multiplateforme qui, en plus de publier ces jeux sur différentes plateformes – et pas uniquement sur PC -, financera également 100% des projets tout en conservant une participation aux bénéfices à 50/50. Cet accord est très avantageux pour les studios indépendants et a été annoncé avec trois studios bien connus: les précités genDesign, Playdead – créateurs de Limbo et Inside – et Remedy Entertainment, développeurs de Control et Alan Wake, entre autres jeux. Ce dernier studio propose en fait deux jeux épiques, l’un sera un blockbuster triple-A actuellement en pré-production, similaire aux jeux d’action qu’ils développent, et le second un jeu à plus petite échelle sous la même licence.

Liberté créative chez Epic Games Publishing

Epic Games offre un total liberté de création et contrôle total sur les droits des jeux qu’ils développent et supportent les coûts de développement, des salaires des développeurs aux dépenses marketing. Plus de détails sur cette nouvelle initiative seront annoncés prochainement, non seulement liés aux jeux qu’ils sortiront, mais également à d’autres nouveaux studios de développement qui s’associeront à Epic Games Publishing.