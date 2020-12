Sony Playstation 5 :

Sega et Ryu Ga Gotoku Studio a fait une émission spéciale de deux heures hier pour célébrer la 15e anniversaire de Yakuza et bien qu’aucun nouveau jeu de la série n’ait été présenté, Toshihiro Nagoshi a profité de l’occasion pour reconfirmer qu’ils travaillaient déjà sur une nouvelle tranche.

Un nouveau Yakuza en route

“Nous travaillons toujours sur chaque jeu comme si c’était le dernier Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous faisons toujours de notre mieux. De plus, je peux également confirmer que nous travaillons sur le prochain jeu de la série », a déclaré Nagoshi juste à la fin de l’événement.

Ce n’est pas que ce soit quelque chose qui prenne qui que ce soit par surprise, puisque Masayoshi Yokoyama, le producteur de la série, l’a confirmé il y a quelque temps, alors que la rumeur disait qu’un nouvel opus était en route, en studio, ils travaillent toujours sur quelque chose et attendre le bon moment pour faire des annonces.

Un autre détail intéressant est que, ces derniers mois, Yokoyama et Nagoshi ont tous deux exprimé leur souhait de garder Ichiban Kasuga, le protagoniste de Yakuza: Like a Dragon, en tant que héros principal, ainsi que la nouvelle approche du style JRPG classique le plus pur qui a été donné à la saga avec ce dernier opus, nous n’exclurons donc pas que Yakuza: Like a Dragon 2 (ou Yakuza 8 au Japon) a fini par arriver le plus tôt possible.

Yakuza: Like a Dragon, la nouvelle direction de la saga

Bien qu’il soit en vente au Japon depuis un an, Yakuza: Like a Dragon Ils sortiront en Espagne le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Xbox Series X, avec une version pour PS5 qui ne sortira qu’en mars de l’année prochaine.

Dans l’analyse que nous lui consacrons dans Vandal, nous commentons que “est un jeu hilarant, très complet, plein de guides, d’hommages et de parodies des meilleurs RPG, avec une histoire très travaillée et avec un protagoniste qui nous a conquis et sur lequel nous espérons en savoir plus à l’avenir ».