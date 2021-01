Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 a peut-être été annoncé en 2012 et sa première bande-annonce date de 2013, mais comme le rapporte Bloomberg dans un nouveau rapport qu’ils viennent de publier, le développement du jeu en tant que tel n’a vraiment commencé qu’en 2016. Dans ce rapport, ils commentent également que c’était la même année qu’Adam Badowski a pris les rênes du projet en tant que directeur et certains vétérans de la société qui ont travaillé sur The Witcher 3: Wild Hunt l’ont quitté. En réalité, à ce moment-là, ils n’avaient toujours pas décidé de concepts aussi basiques que si le titre avait été développé à la première ou à la troisième personne, quelque chose qui faisait débat à ce moment-là.

Un développement chaotique

Même si la version PC du jeu a bénéficié de bonnes critiques, le mauvais état dans lequel le titre est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One a soulevé une grande controverse à son sujet qui a conduit des entreprises à prendre des décisions telles que Sony retirant le jeu du PlayStation Store ou CD Projekt Red lui-même. offrir des remboursements aux joueurs mécontents de ce qu’ils ont trouvé.

De Bloomberg, ils soulignent que Cela a été le résultat d’une mauvaise gestion de la part des responsables du studio et d’une décision discutable de lancer le jeu avant qu’il ne soit prêt.: “Lors de l’E3 juin 2019, CD Projekt a annoncé que le jeu sortira le 16 avril 2020”, a écrit le journaliste Jason Schreier dans l’article précité de Bloomberg. “Certains membres de l’équipe ne pouvaient que se gratter la tête en se demandant comment ils allaient pouvoir finir le match d’ici là. Une personne a déclaré qu’elle pensait que la date était une blague, car voyant les progrès qu’elle faisait, elle ne pensait pas que le jeu serait prêt avant 2022.. Les développeurs eux-mêmes ont créé des mèmes sur le retard du jeu et se sont engagés à placer des paris pour voir quand les retards seraient annoncés. “

Dans le rapport Il est également mentionné que le personnel n’a pas été embauché en nombre suffisant et qu’en interne, il y avait toutes sortes de problèmes, y compris le fait que de nombreux travailleurs parlaient polonais même si de nombreux membres de l’équipe ne parlaient que l’anglais. Bien sûr, la pandémie COVID-19 n’a pas non plus aidé et n’a fait qu’ajouter au chaos au développement.

Cyberpunk 2077 Il est sorti en décembre dernier sur PlayStation 4, Xbox One et PC.