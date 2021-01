Sony Playstation 5 :

Bethesda a veillé à ce que le développement de Starfield et The Elder Scrolls VI, deux titres de Studios de jeux Bethesda, ne sera pas choqué par le jeu Indiana Jones qui vient d’être annoncé. Bien que ce dernier soit entre les mains de MachineGames (Wolfenstein: The New Order), le Le producteur exécutif du titre est Todd Howard, qui dirige également les deux titres de rôle mentionnés ci-dessus.

Pete Hines, le directeur du marketing de Bethesda, a répondu sur Twitter à un utilisateur qui se demandait si Howard continuerait à être directeur des deux jeux à Bethesda Game Studios. “Todd est actuellement producteur exécutif de Bethesda Game Studios et d’autres projets, comme la série télévisée Fallout », assure également le responsable de la communication de marque.

Todd est actuellement EP sur de nombreux BGS et d’autres projets, tels que l’émission télévisée Fallout. Son objectif principal reste la réalisation des prochains jeux Starfield et TES6, qui ne sont pas affectés par les nouvelles d’aujourd’hui. Pete Hines (@DCDeacon) 12 janvier 2021

“Le sien l’attention continue d’être la direction du prochain Starfield et The Elder Scrolls VI, qui ne sont pas affectés par les nouvelles d’aujourd’hui », ajoute-t-il en référence à l’annonce conjointe de Bethesda, MachineGames et Lucasfilm Games. Le jeu Indiana Jones a été annoncé avec une vidéo et une courte déclaration. où il est expliqué que ce sera un nouvelle histoire se déroulant dans la course des chasseurs de trésors cnit.

Un nouveau jeu Indiana Jones avec une histoire originale est en développement dans notre studio, @MachineGames, et sera produit par Todd Howard, en collaboration avec @LucasfilmGames. Il faudra du temps avant que nous ayons plus à révéler, mais nous étions très heureux de partager les nouvelles d’aujourd’hui! Bethesda (@bethesda) 12 janvier 2021

Todd Howard a une «vision» et un «concept» uniques de India Jones

Dans une interview publiée ce mercredi sur le site officiel de Star Wars (où le contenu officiel du a refondé Lucasfilm Games), le vice-président de Lucasfilm Games Douglas Reilly Dit à propos d’Howard: «Nous sommes extrêmement chanceux de travailler avec Todd Howard, le producteur exécutif du prochain jeu, qui sera développé par MachineGames et l’équipe Bethesda. vision unique et passion unique pour Indiana Jones et nous a offert un histoire et un concept tellement étonnant J’ai hâte de le partager avec vous. “

Il semble que MachineGames travaille sur quelque chose de nouveau! Et c’est quelque chose que j’aurais peut-être un peu bien aidé! Ça va être super cool! https://t.co/OBZkHO9qIM Jens Andersson (@Llerd) 12 janvier 2021

En outre, selon le VGC, le concepteur et programmeur Jens Andersson est également impliqué dans le projet d’une manière ou d’une autre. Anderson était le concepteur principal de The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay et le concepteur principal de The Darkness.