Sony Playstation 5 :

Il y a quelques jours Soupape a annoncé que le DualSense, le contrôleur PS5, était déjà compatible avec la version beta du client Steam. Aujourd’hui, coïncidant avec le lancement de la console dans des pays comme l’Espagne ou le Royaume-Uni, la plateforme de jeux a été mis à jour pour terminer l’ajout de certaines fonctionnalités contrôleur qui n’était pas encore disponible sur PC.

Et jusqu’ici des choses comme la LED DualSense, sa vibration, son gyroscope ou son écran tactile ils n’étaient pas compatibles avec Steam. Maintenant, la société a annoncé dans une mise à jour récente que ces quatre fonctionnalités sont déjà disponibles dans la version bêta du programme, de sorte que le contrôleur PS5 a de plus en plus de fonctions sur PC.

De plus, la version bêta du client Steam a également reçu un mode de balayage qui tire parti de l’écran tactile et du gyroscope de cette télécommande et d’autres appareils. Comme pour le reste des fonctionnalités, la compatibilité avec ces caractéristiques dépendra de chaque jeu. Oui, pour le moment, on ne parle pas de compatibilité avec leur déclencheurs adaptatifs.

DualSense, la plus grande révolution dans une télécommande Sony

le DualSense C’est l’une des principales nouveautés de la PS5; C’est une télécommande de nouvelle génération qui comprend un amélioration de la réponse hépatique grâce à sa vibration haute définition et à ses déclencheurs adaptatifs qui peuvent modifier sa rigidité pour s’adapter à diverses situations dans les jeux vidéo. Il comprend également un nouveau microphone antibruit et un écran tactile amélioré.

Dans Vandale Nous avons pu tester en profondeur à la fois le contrôleur et la console, et en fait, dans notre analyse PS5, nous disons du DualSense que “c’est la plus grande révolution dans un contrôleur Sony, et nous pensons que cela a été pour le mieux, pour le moment nous l’aimons beaucoup, bien que nous l’ayons encore essayé avec très peu de titres. Avec un retour hépatique et des déclencheurs adaptatifs comme nouveautés les plus importantes, Astro’s Playroom est le jeu qui vous montre tout ce que cela peut donner, ce qui est très surprenant. “