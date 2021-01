Sony Playstation 5 :

Playstation 5 Il est arrivé sur le marché espagnol le 19 novembre, avec une société tierce offrant aux joueurs la possibilité d’échanger la coque de la console contre d’autres de couleurs différentes. Cette société s’appelait PlateStation5 Et, après que Sony a intenté une action en justice, ils ont dû non seulement changer de nom, mais également cesser la production de ces plaques personnalisées, qui se vendent 34,95 euros. Ils ont continué à se baptiser avec le nom CustomizeMyPlates.com, et ont promis que la prochaine fois ils seraient «plus sensés». Maintenant, ils reviennent à la charge sous le nom de Coques CMP et ils vendent les étuis noirs pour la console pour un prix d’environ 41 euros. Ils ont également annoncé avoir une confirmation de brevet en instance pour ces boîtiers.

CMP Shells, le fabricant de boîtiers PS5, revient à la mêlée

Coques CMP Il a été lancé lundi dernier et maintenant ils se consacrent à la vente étuis noirs pour playstation 5, pour la version standard de la console. L’entreprise prétend que Ces panneaux personnalisés commenceront à être expédiés en février, et soutient que cette fois se sont préparés à une éventuelle action en justice par Sony.

La signature indique que maintenant elle est “plus sage” quand il s’agit de faire leur chemin en termes juridiques, et ils ont un brevet en instance pour être enregistré pour ces cas. “Le brevet est en instance et toutes les ventes réalisées avant l’approbation sont intouchables”dit la société. “Nous ne savions pas avant. Maintenant, nous le savons.” Le fait est que les boîtiers de console sont brevetés par Sony, donc nous supposons que Coques CMP Il aura présenté un design suffisamment différent pour ne pas entrer en conflit avec le brevet de Sony.

“Nous n’avons reproduit le design exclusif de personne”

En ce sens, à partir de CMP Shells, ils ajoutent ce qui suit: “De plus, nous n’avons reproduit la conception exclusive de personne. Nos boîtiers améliorent ceux d’origine en permettant plus de ventilation. Nous pourrons vendre même après l’approbation du brevet. »D’autres sociétés tierces de périphériques ont également lancé leur propre gamme de boîtiers pour consoles.

Nous avons trouvé le cas de l’entreprise canadienne Dbrand, Quoi a exclu la possibilité que Sony les empêche de produire des étuis. Interrogé par un utilisateur de Reddit s’il craignait une action en justice potentielle, Dbrand a rejeté cette idée et a écrit: “Nous vous encourageons à essayer”. Le créateur de contenu CptnAlex, qui a lancé Game Armor en décembre et dont le site Web est actuellement inopérant, a expliqué ce qui suit: “Parce que notre nom n’est pas faussement similaire, parce que nous n’incluons pas les logos de marques et parce que nos boîtiers sont conçus de manière suffisamment différente pour ne pas enfreindre les brevets de conception, pouvons vendre en toute sécurité“.