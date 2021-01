Sony Playstation 5 :

L’acteur / comédien Kevin Hart a signé pour jouer Roland dans le nouveau film Borderlands, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Eli Roth dirige cette adaptation basée sur les jeux Gearbox Software qui avaient déjà un nom familier dans son casting d’acteurs, Cate Blanchett comme Lilith. Hart est l’un des “avatars” du jeu vidéo des deux derniers films de Jumanji, on s’attend donc à ce qu’il ramène son charisme dans une aventure d’action. Eli Roth a déclaré qu’il était ravi de l’avoir dans un rôle différent de celui habituel pour lui – avec un ton un peu plus sérieux -: “Être un Roland impressionnant.”

Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group, rappelle que Kevin a été derrière certains des plus gros blockbusters de ces dernières années et le matériel Borderlands est inspiré de l’un des jeux les plus vendus: “Nous aimons la façon dont l’équipe a adapté l’histoire et nous ne pourrions pas être entre de meilleures mains créatives.”

Borderlands sort en 2009 et à cette époque, il a reçu plusieurs suites, la dernière -Borderlands 3- en septembre 2019, mais nous avons également vu Borderlands: The Pre-Sequel, des jeux Telltale Games et des collections remasterisées; au total, il s’est vendu à plus de 66 millions d’exemplaires.

Randy Pitchford est également producteur exécutif du film.

Avi Arad et Ari Arad produisent le film Borderlands via Arad Productions, Erik Feig avec Picturestart et les producteurs exécutifs incluent les responsables de la série, notamment Randy Pitchford de Gearbox et Strauss Zelnick, chef et PDG de Take-Two Interactive – éditeur de jeux vidéo -. L’histoire est de Craig Mazin, connu pour la série Tchernobyl et pour sa participation, en tant qu’écrivain et producteur, à la série basée sur The Last of Us de Naughty Dog.