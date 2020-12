Sony Playstation 5 :

Divertissement Warner Bros. a annoncé la date de sortie du nouveau film Combat mortel réalisé par Simon McQuoid: en salles (non confirmé si aussi ceux en Espagne) et HBO Max le 16 avril 2021 pour les États-Unis; Dans notre pays, le passage de HBO Espagne à HBO Max aura lieu au second semestre 2021. Le distributeur et producteur a annoncé la date du film basé sur le jeu NetherRealm Studios en même temps que celle d’un autre film quelque peu différent, le Adaptation cinématographique de Tom et Jerry, qui avance sa première du 5 mars au 26 février de 2021.

Le 16 avril, Mortal Kombat entre dans l’arène. Venir en salles et streaming exclusivement sur HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) 14 décembre 2020

Combat mortel retarder indéfiniment sa première en novembre En raison de la fermeture de salles de cinéma aux États-Unis en raison de la pandémie de coronavirus: “Nous n’avons pas de date pour le film avant l’ouverture des salles”a déclaré le producteur Todd Garner sur Twitter. Le film a terminé le tournage à la fin de 2019, bien que des tâches de post-production soient encore à venir.

Avec James Wan (Warren, Saw File) en production, le McQuoid susmentionné à l’adresse et Greg Russo sur le scénario, le film nous laisse voir de nombreux personnages de l’univers: Liu Kang (Ludi Lin), Jax (Mehcad Brooks), Sonya Blade (Jessica McNamee), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Kano (Josh Lawson), Raiden (Tadanobu Asano) , Sub-Zero (Joe Taslim), Shang Tsung (Chin Han), Mileena (Sisi Stringer) et Kung Lao. De plus, Lewis Tan jouera un personnage non divulgué.

NetherRealm a élargi son équipe pour un nouveau jeu

En ce qui concerne les jeux Mortal Kombat, NetherRealm Studios a commencé agrandissez votre équipe en juin de cette année pour de nouvelles livraisons de cette saga et d’Injustice pour les consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X / S. Une version optimisée pour ces machines Mortal Kombat 11 a récemment été publiée dont vous pouvez lire l’analyse ici.