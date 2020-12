Sony Playstation 5 :

Le projet de film récemment annoncé Star Wars: Escadron de voleurs ne pas être une adaptation du jeu vidéo qui porte pratiquement le même nom, Star Wars: Rogue Squadron. C’est ce que le réalisateur de Wonder Woman a fait connaître, Patty Jenkins, qui est en charge du capitaine de ce film, a annoncé la semaine dernière lors de la Appel aux investisseurs Disney. Le film compte sur une histoire complètement originale, loin du titre développé par EA et Motive. Jenkins a profité de l’occasion pour partager l’objectif de ce projet.

Star Wars: Rogue Squadron, un film loin du jeu vidéo d’EA et de Motive

Lors d’un récent entretien avec IGN, le cinéaste Patty Jenkins Il a voulu rendre les différences claires entre le jeu vidéo, qui a donné lieu à tout un trilogue en 1998, en ce qui concerne le film qui est chargé du lancement. “Nous faisons quelque chose d’original, avec une grande influence des jeux vidéo et des livresJenkins a expliqué au milieu.

“Il y a beaucoup de choses à reconnaître et ils seront compris dans le cadre plus large de toutes ces choses, mais oui, c’est une histoire originale et je suis très excité de le faire », a également souligné le réalisateur, qui devient la première femme à réaliser un film dans cette série acclamée. Il fait suite à Deborah Chow et Bryce Dallas Howard, qui ont également été les deux femmes qui ont participé à la réalisation de la populaire série Disney + The Mandalorian.

pic.twitter.com/e3N00xCr5i – Patty Jenkins (@PattyJenks) 10 décembre 2020

“C’est une histoire originale”

Dans la vidéo d’annonce du projet, on peut entendre Patty Jenkins elle-même parler La mort de son père, qui a perdu la vie en servant dans les forces aériennes de l’armée américaine. Quand il a perdu la vie en servant ce pays, le désir s’est enflammé en moi pour transformer toute cette tragédie et cette excitation en un meilleur film de pilote de tous les temps», explique le réalisateur.

On peut s’attendre à une histoire passionnante, peut-être à la hauteur du bon goût dans nos bouches que Rogue One: A Star Wars Story nous a laissé, où nous en apprendrons plus sur cette résistance galactique avec une approche très différente. Rappelons, pour sa part, que le jeu vidéo Rogue Squadrons a été lancé pour la première fois en 1998, et il fait suite aux exploits des pilotes rebelles de Luke Skywalker face à l’Empire. Le projet dirigé par Jenkins, quant à lui, arrivera après l’annonce de la série Andor, préquelle de Rogue One, dont on connaissait déjà sa première avancée.

Nous avons récemment apprécié le lancement des escadrons Star Wars, qui amène les joueurs juste après la fin du triloga original, lorsque l’Alliance rebelle a réussi à détruire la deuxième étoile de la mort à la bataille d’Endor. “Les batailles spatiales Star Wars reviennent aux jeux vidéo avec un titre exigeant, satisfaisant, intense et surtout, très amusant“, nous écrivons notre analyse.