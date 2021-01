Sony Playstation 5 :

Le co-créateur de Batman Beyond est clair que Michael Keaton serait la personne idéale pour jouer le vieux Bruce Wayne dans une série d’action réelle.

La Plateforme de streaming WarnerMedia Cela est sur toutes les lèvres depuis que de fortes rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles HBO Max pourrait travailler sur une suite de Batman: la série animée, quelque chose qui passionnera sans aucun doute les fans de la série emblématique des années 90 si ces informations sont confirmées.

Parallèlement à cette série, il y avait aussi une autre production qui a eu un succès similaire dans le monde entier. Nous parlons de Batman of the Future, une série qui nous a placés des décennies après l’histoire du Batman original, centrant son intrigue sur Terry McGinnis, un jeune homme qui prend le témoin du chevalier noir avec un vieux Bruce Wayne vous aider par radio.

Bien que peu de gens aimeraient que la série revienne, il y en a qui vont plus loin. Et c’est que le co-créateur de Batman of the Future, Bruce Timm, affirme que c’est le moment parfait pour faire un Série Batman Beyond Live-Action, sachant qu’il aimerait voir Michael Keaton incarner le vieux Bruce Wayne.

“Honnêtement, je pense que l’idée que Michael Keaton le fasse est géniale. En fait, ça a l’air trop beau”, a commenté Timm dans une interview avec SyFy Wire. «Je sais qu’il a probablement plus de 60 ans maintenant, mais il a l’air plutôt cool depuis plus de 60 ans. J’aime que mon vieux Bruce Wayne le fasse paraître vraiment vieux. Mais qui sait? Ça pourrait certainement marcher. On dirait que ça pourrait donner un coup de pied. la crosse de la plupart des hommes. “

Récemment, l’acteur est sur toutes les lèvres car Michael Keaton participera au film The Flash avec Ben Affleck, nous verrons donc plusieurs des versions de Batman dans le nouvel univers étendu de DC, devenant l’une des les films les plus attendus par les fans, sinon les plus.

Souhaitez-vous voir Michael Keaton comme Bruce Wayne dans une série d’action en direct de Batman Beyond?