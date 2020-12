Sony Playstation 5 :

Pedro Snchez, président de l’Espagne, a annoncé que le Conseil des ministres avait approuvé un ensemble de mesures pour aider les groupes les plus touchés par la guerre des consoles, qui touche certains anciens combattants avec 40 ans de service. Des subventions ont également été signées pour le paiement du loyer et un moratoire de six mois sur la cotisation de sécurité sociale pour les indépendants. Cette décision fait suite à la nouvelle vague de pertes au combat due au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X | S, mais englobera également ceux qui se sont battus depuis les jours de Spectrum, Amstrad, Commodore et MSX. “Personne n’est exclu de ces mesures, peu importe si votre plate-forme s’est mal déroulée et que l’on s’en souvient à peine”Le deuxième vice-président Pablo Iglesias a déclaré lors d’une conférence de presse, qui assure que jusqu’à 20 millions d’Espagnols pourront bénéficier de cette aide extraordinaire. “Il est temps de laisser la rancune derrière. Toxicité, mauvaises ondes. Vous m’appelez un troll, je vous serre la main,” dit Iglesias avec un sourire sur son visage et le rythme caribéen.

Snchez a célébré l’accord entre les groupes PSOE et Podemos: «C’est un grand jour pour ceux qui ont regretté leur achat, qui se promettent un avenir plein de nouveautés et deux ans plus tard leur console était épuisée. Nous savons que vous avez passé de très longues années à lire des commentaires dans des chats, à discuter avec des amis ou au travail. Cette dépense couvrira à la fois les utilisateurs qui ont passé des décennies à perdre du temps sur les forums et les réseaux sociaux, ainsi que tous les youtubeurs qui ont fait de la haine leur gagne-pain parce qu’ils ne valent rien d’autre. Ces soldats pourront regarder en arrière et dire au moins que cela en valait la peine, maintenant je suis payé par l’État. ”

L’épidémiologiste Fernando Simn a également voulu faire une déclaration à cet égard, profitant de sa dernière apparition sur le statut du COVID-19 en Espagne, mais elle s’étrangla en essayant de prononcer le nom complet du dernier Kingdom Hearts.

L’opposition demande du sang

Pablo Casado, chef de l’opposition, a rejeté l’aide parce qu’il estime qu’il n’y a rien de mal dans ces conflits et qu’il est juste qu’il y ait des gagnants et des perdants, surtout si vous faites partie du camp victorieux. “Comme beaucoup, j’ai passé jusqu’à la fin des heures à la traîne sur les forums. Maintenant Je suis vraiment nul car dans mes versions il y a plus de mauvaises herbes sur la scène que la console du concurrent, et ça se vend aussi plus. J’aime sortir pour devenir champion dans les forums, je choisis bien ma plateforme. Je suis désolé pour ceux qui parient sur un cheval perdant mais les guerres de console donnent vie à l’industrie, elles ne sont pas aussi négatives que ce gouvernement traître et criminel veut nous faire “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue à Gênes.” Je n’ai aucune preuve, mais ni l’un ni l’autre. des doutes: sans les insultes saines de la guerre des consoles, de nombreux jeunes vont frapper les trottoirs. Le seul prix à payer est que dans chaque guerre de console, des zascas colossales sont distribuées qui envoient les perdants dans la grotte. “

Les victimes de la guerre des consoles apprécient ce geste

Paco F., quoi J’ai perdu un œil en comptant les pixels lors des comparaisons entre consoles, dit que cette aide l’aidera à compenser après tant de défaites. «J’ai passé un mauvais moment: je me suis battu pour Tiger contre Game Boy, crié à quatre reprises Saturn vit, le combat continue et ces dernières années je parie tout sur Ouya. Mes consoles préférées n’ont pas été les meilleures ventes, elles n’ont pas eu le meilleur les ports et chaque match m’a fait mal avec un score inférieur à 7/10. Je pense que personne n’a connu un pire moment que moi, il était temps pour de bonnes nouvelles “.

Pedro Snchez accueille Benito, un vétéran de la guerre des consoles qui a défendu «Aladdin» sur le Mega Drive contre la version Super Nintendo.

Felipe B., admis aux soins intensifs après avoir souffert de deux crises cardiaques et de problèmes de glandes biliaires lorsqu’il a appris qu’une fois de plus le Jeu de l’année n’était pas à son goût, estime que finalement un peu de justice est en train d’être rendue entre ceux qui ont décidé de se battre pour la vérité. et a subi ses conséquences: “J’ai toujours eu raison dans toutes les discussions, ceux qui n’en ont aucune idée sont les autres. Quels goûts merdiques les gens ont. »Il assure également qu’il continuera à participer aux générations futures:« Être au pied du canyon quand mon entreprise a besoin de moi, jour et nuit, le week-end, sans rien demander en retour, le tout par amour de une marque. Mon but dans la vie est de convaincre les autres joueurs qu’ils ont tort; Bien qu’ils le pensent, ils n’apprécient pas vraiment ces consoles. Sérieusement, achetez le même que moi et vous apprécierez davantage. “