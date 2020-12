Sony Playstation 5 :

Alberto Garzn, ministre de la consommation, a accordé une interview à Xataka dans laquelle il a parlé de la législation sur les boîtes à boutons ou les boîtes à butin que le gouvernement espagnol a l’intention de mettre en œuvre dans un proche avenir. Récemment, une consultation publique a été annoncée qui aura lieu prochainement pour commencer à établir les bases d’une réglementation de ce type de mécanique dans les jeux vidéo, mais aujourd’hui dans l’interview le ministre a précisé quelles sont les intentions, comment le processus d’information est en cours de préparation et quand le règlement pourrait être rendu effectif.

Le plus important et dans lequel le ministre de la Consommation a été franc, c’est que l’idée est de interdire les coffres aux mineurs. L’accent est mis sur le secteur de la population qui a moins de 18 ans, il ne s’agirait donc pas d’une interdiction totale, mais d’une interdiction partielle et d’utiliser: «La clé est d’interdire techniquement aux mineurs de l’utiliser», explique Garzn dans l’interview, faisant allusion à des jeux dont la classification par âge est inférieure à 18 ans mais qui incluent des “machines à sous” à l’intérieur.

L’objectif est de protéger les mineurs contre “un modèle qui encourage la consommation compulsive ce qui peut conduire à des pathologies majeures au fil du temps “; c’est-à-dire que vous voulez non seulement empêcher le mineur de dépenser de l’argent sur les machines à sous de jeux vidéo, mais aussi normaliser ce type de comportement et un type de consommation” qui a des conséquences psychologiques, physiques et économiques très importantes. “De cette manière, l’intention du Gouvernement espagnol est donc loin de celle d’autres pays tels que Belgique où une interdiction totale des boîtes à butin est faite.

La loi peut entrer en vigueur en 2021

En plus de la période de consultation publique, au cours de laquelle une période sera ouverte à toute personne pour contribuer, le ministère de la consommation met en œuvre ses procédures de collecte d’informations allant de la consultation académique aux conversations avec les développeurs de jeux vidéo eux-mêmes. Et c’est que Garzn explique qu’ils ne vont pas contre les jeux vidéo, mais qu’ils veulent qu’ils «soient rentables, mais préservent toujours la santé publique». Cela garantit également qu’ils n’ont pas un zèle prohibitif et que des actions d’information et de sensibilisation seront menées au-delà du règlement législatif.

Quand le règlement peut-il entrer en vigueur? Alberto Garzn souligne qu’il pourrait très probablement être tout au long de 2021, mais rappelez-vous qu’il s’agit d’un long processus qui passe d’abord par la collecte d’informations – quelque chose dans lequel ils sont déjà immergés et dans lequel la consultation publique est incluse – puis passe à une procédure parlementaire, que le ministre espère que “n’est pas trop long”.