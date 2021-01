Sony Playstation 5 :

Mundaun, le jeu d’horreur à la première personne du studio indépendant Champs cachés, à venir sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One et Nintendo Switch ensuite 16 mars 2021 au format numérique. L’éditeur MWM interactif a accompagné l’annonce de la date de sortie d’une première journal de développement.

Dans la vidéo, le fondateur du studio et responsable des visuels du jeu, Michel Ziegler, montre comment les sombres ont été conçus Alpes suisses que les joueurs exploreront dans le titre et tous les personnages: uniquement avec crayons, blocs de graphite, gommes et une technique qui permet de donner une tridimensionnalité à ces dessins sur papier.

Ce premier épisode de processus de développement, Le processus de création, sera accompagné dans les prochaines semaines par de nombreux autres qui passeront également en revue le folklore qui donne vie à l’histoire du jeu et inspirations royales pour créer votre monde; ils seront tous publiés sur la chaîne YouTube NWM Interactive.

Le designer suédois déclare dans un communiqué de presse que “de l’histoire du jeu aux personnages et environnements dessinés à la main célébrer la culture suisse de la région des Grisons“” Je suis ravi d’avoir travaillé avec MWMi pour terminer ce projet et j’ai hâte de voir les joueurs découvrir tous les secrets de Mundaun. “

Un voyage dans les Alpes suisses froides et sombres

Les secrets seront, et beaucoup, dans un jeu de puzzles basés sur l’horreur de survie et le manque de défense du joueur, qui incarne «un jeune homme voyageant dans une vallée sombre des Alpes, où il affrontera un entité maléfique tout en dévoilant le mystère entourant la mort de son grand-père. “

Il y a quelques mois, nous avons pu assister à une présentation de gameplay du jeu, dont nous avons dit dans notre impressions: “Mundaun nous a donné envie de voir plus, de nous plonger dans son atmosphère inquiétante et rurale, d’explorer tous les coins et recoins de son monde créé avec du charbon de bois et de nous effrayer avec une intrigue qui, inspirée du folklore des Alpes suisses, promet des moments vouloir détourner le regard de l’écran. “