Sony Playstation 5 :

Le protocole Callisto est le nouveau titre d’horreur qui nous vient de la main de Glen Schofield, un parent de Dead Space, co-fondateur de Visceral Games et Sledgehammer Games. Il a été présenté lors du dernier gala de Les Game Awards, et peut être apprécié en Espagne et dans le monde prochain 2022 sur PC et PS5 et Xbox Series X / S. Une note curieuse de ce titre est que son histoire se déroule dans le même univers de Champs de bataille de Playerunknown. Pourquoi Tout simplement parce que Schofield et les créateurs de la bataille royale se sont réunis, ont parlé de ce nouveau titre, puis ils ont adapté leurs deux histoires.

Le protocole Callisto, le jeu qui se déroule dans le monde de PUBG

Décrit comme une horreur de survie, dans une interview avec IGN le créateur du jeu, Glen Schofield, a révélé que Le protocole Callisto est défini dans l’univers PUBG… juste ça 300 ans après les événements qui sont racontés dans la bataille royale. Rappelons que le jeu vient de recevoir la saison 10 et a introduit la faction Pillar ainsi que la carte Haven.

“Le plus drôle, c’est que je me suis lancé dans cette histoire quand je suis allé rencontrer les gens de PUBG pour la première fois, et j’ai commencé à parler [The Callisto Protocol] et pour construire un studio », a déclaré Schofield à la sortie. “Je vous ai présenté ce jeu et nous avons fait en sorte qu’il s’intègre dans l’histoire de PUBG.. La vérité est que la situation est encore un peu drôle: après tout, PUBG est une bataille royale axée sur un service, et le protocole Callisto est en cours d’exécution pour devenir l’un des jeux les plus effrayants de la nouvelle génération.

Le protocole Callisto, 300 ans après les événements de PUBG

“D’après ce que j’ai entendu, il est difficile d’être créatif et d’en parler en bien, mais d’après ce que j’ai entendu … [Dead Space] C’était l’un des jeux les plus effrayants de [su generacin] et je veux faire la même chose dans la prochaine génération, ou ce qui est maintenant considéré comme la génération actuelle », a ajouté Schofield.Nous essayons de vous faire vraiment sentir que vous êtes dans ce monde. Même si vous êtes celui qui vous échappe de cette prison et que vous devez survivre à ces horreurs impensables. “

Souviens-toi que Le protocole Callisto ramène les joueurs à une histoire qui se déroule en 2320 à Callisto, l’un des satellites de Jupiter. Le but du jeu est marquer un tournant dans le genre survival horror dans cette nouvelle génération. Il faut noter que Krafton collabore également aux tâches de développement du protocole Callisto; est une société de développement qui gère différents titres de l’industrie du jeu vidéo, comme PUBG lui-même, Tera ou Elyon.