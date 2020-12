Sony Playstation 5 :

Il Ministère de la culture et des sports du gouvernement espagnol a célébré le III Table de travail permanente entre l’Administration générale de l’Etat et les Communautés autonomes concernant le secteur du jeu vidéo. De cette rencontre a été distillée une nouvelle ligne d’aide, qui atteint la valeur d’un million d’euros, qui visent à promouvoir le développement du jeu vidéo dans notre pays, ainsi que la création numérique. Ces subventions sont déjà approuvées en le projet de budget général de l’Etat pour l’année 2021. En même temps, du ministère qu’ils ont voulu assimiler l’impact culturel du jeu vidéo dans la société espagnole à celui de secteurs tels que le cinéma, la musique ou la littérature.

Le jeu vidéo: Acquérir un nouveau parcours en Espagne

<< Lors de cette troisième session, tenue en format virtuel et présidée par la Sous-direction générale de la promotion et des industries culturelles et du mécénat, le Conseil a abordé sujets d’intérêt pour le secteur du jeu vidéo et sa consolidation, ainsi que des propositions pour collaboration avec le ministère de la consommation, pour le développement de pratiques responsables dans le secteur du jeu vidéo, et un débat sur les bonnes pratiques dans le secteur E-Sports, avec le Conseil Supérieur des Sports “, vous pouvez lire dans la publication officielle.

Créé par la Plénière de la Conférence sectorielle sur la culture, Cette table de jeux vidéo est présidée par le ministère de la Culture et des Sports, tandis que le Communautés autonomes ils sont également représentés. Il existe d’autres départements gouvernementaux qui participent également à ces appels, tels que le ministère de l’économie et des affaires (vice-président du conseil), le ministère des Finances, l’ICEX ou l’ENISA, ainsi que les principaux associations de jeux vidéo en Espagne.

Jeu vidéo et culture: un sourire de plus en plus répandu

Le ministère de la Culture et des Sports a également tenu à souligner l’énorme présence du jeu vidéo dans notre pays. Ils font ainsi écho à l’enquête sur les habitudes et pratiques culturelles 2018-2019 réalisée par ce ministère, où ils mettent en évidence que 13,8% de la population espagnole “utilise des jeux vidéo au moins une fois par mois”. Ils soulignent que ce nombre passe à 45,2% parmi les utilisateurs âgés de 15 à 24 ans.

“Il est important de noter que parmi ceux qui utilisent habituellement des jeux vidéo la fréquentation du cinéma et l’amour de la musique ou de la lecture sont beaucoup plus fréquents, avec des taux annuels de 82,4%, 96,6% et 79,6%, respectivement », soutiennent-ils.« C’est une preuve de la relation étroite des jeux vidéo avec la culture“.

Industrie en Espagne

Avril dernier l’Association espagnole du jeu vidéo partager l’annuaire de l’industrie du jeu vidéo en Espagne correspondant à l’année 2019. C’est à ce moment qu’il a été constaté que la base d’utilisateurs a dépassé 15 millions en Espagne, tandis que le chiffre d’affaires est de 1479 millions d’euros cette année-là.

Est à ce moment où Nadia Calvio, Troisième vice-président du gouvernement et ministre espagnol des affaires économiques et de la transformation numérique, a revendiqué le rôle du jeu vidéo comme “un secteur prioritaire de l’économie numérique, étant donné sa nature créative et à forte intensité de connaissances et de technologies “. Jos Mara Moreno, PDG d’AEVI, a souligné ce qui suit: «Les données de l’année dernière révèlent que nous sommes un secteur qui continue de mener les industries culturelles et le développement technologique dans notre pays, générant plus de 9000 emplois de qualité”.

“Une preuve de la relation étroite entre les jeux vidéo et la culture”

Consciente des dégâts qu’elle a causés dans le secteur par la pandémie de coronavirus, AEVI a lancé une page Web avec des guides et des ressources pour les développeurs face à cette crise. De l’organisation DEV (développement de jeux vidéo en espagnol), pour sa part, un rapport a été publié en mars dernier faisant état de l’impact du COVID-19 dans le secteur, ainsi que une série de recommandations pour le gouvernement d’atténuer ces effets néfastes sur l’industrie.