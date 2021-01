Sony Playstation 5 :

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent goûter au plaisir Mode zombies de Call of Duty: Guerre froide Black Ops; Activision a annoncé que seuls pour une durée limitée, ils autoriseront l’accès gratuit à ce mode de jeu à tous les joueurs en Espagne et dans le reste du monde. Cet événement spécial aura un durée d’une semaine exactement et peut être apprécié sur l’une des plates-formes pour lesquelles le jeu de tir multijoueur est disponible.

Le mode Zombies de COD: Black Ops Cold War avec accès gratuit

Récemment, Activision et Treyarch ont déjà permis aux joueurs de profiter gratuitement du multijoueur COD Black Ops Cold War pendant une semaine, aux alentours de Noël. Cependant, le mode Zombies, l’un des variantes de jeu les plus populaires de la franchise, n’était pas accessible sans frais. Heureusement, et à la surprise de tous, tout le monde peut désormais essayer le mode Zombies gratuitement et sans frais, à partir de ce 14 janvier 2021 et jusqu’au 21 janvier.

Ce mouvement d’Activision est vraiment quelque chose d’inhabituel car il s’agit du Première fois dans l’histoire de la saga que le mode Zombies est publié gratuitement, ne serait-ce que pour une durée limitée.

Grâce à cela, n’importe quel joueur peut profiter du mode Zombies avec des amis sur les pentes de Die Maschine (avec des trous pour jusqu’à quatre joueurs), Coudé (un mode minuterie effréné), et même Assaut (pour jouer en C), ce dernier n’est disponible qu’en exclusivité pour ceux qui jouent sur PlayStation.

Comment télécharger gratuitement le mode Zombies

Activision a officiellement annoncé la semaine d’accès gratuit aux zombies de la guerre froide Black Ops. Il commence le 14 janvier et se termine le 21 janvier. Les joueurs peuvent jouer à Die Maschine, le nouveau mode Cranked, et les joueurs PS peuvent essayer Onslaught. https://t.co/UqPpFyHB6b pic.twitter.com/cJ6qYeymcx— Call of Duty News (@charlieINTEL) 11 janvier 2021

Les joueurs qui veulent télécharger le mode zombies l’accès gratuit devrait aller au boutique officielle de la plateforme dans lequel ils vont jouer. Activision a confirmé que l’article s’appellera “Zombies Free Access”, vous pouvez donc le rechercher par ce titre pour le télécharger gratuitement à partir du 14 janvier.

Il a également été précisé que tous les progrès que nous faisons pendant nos jeux il sera conservé sauvé au cas où nous déciderions plus tard d’acheter la version complète de Black Ops Cold War, c’est donc une excellente occasion de tester ce que le mode Zombies a à offrir.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops est un jeu de tir à la première personne d’Activision. Vous pouvez lire notre critique pour en savoir plus sur le jeu, et si vous cherchez aide à gagner tes parties, n’hésitez pas à visiter notre guide complet de trucs et astuces.