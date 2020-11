Sony Playstation 5 :

Square Enix a confirmé que The World Ends with You: The Animation sera présenté en première au Japon en avril 2021 et a présenté une nouvelle bande-annonce pour cet anime avec la chanson Teenage City Riot du groupe de hip hop et funk ALI. La production est basée, bien sûr, sur The World Ends with You qui a été publié en 2008, et qui est ensuite passé par iOS, Android et Nintendo Switch -The World Ends With You: Final Remix-, mais l’annonce vraiment importante a eu lieu hier avec la confirmation de NEO: The World Ends With You pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, une suite de l’original.

Behind The World Ends With You fait partie de l’équipe de Kingdom Hearts, dont Tetsuya Nomura en tant que producteur et créateur de personnages. Le titre nous présente une histoire très spéciale, dans laquelle un couple d’adolescents joué par Neku et Shiki doit survivre à un étrange et jeu macabre joué par les Faucheurs dans les rues de Shibuya, l’un des quartiers les plus spéciaux et les plus fréquentés de Tokyo. Son intrigue est pleine de rebondissements, de personnages charismatiques et de thèmes très humains et actuels.

Ci-dessous, vous pouvez voir une nouvelle affiche ou une illustration de The World Ends With You: The Animation.

Les premiers détails de NEO: The World Ends With You

NEO: The World Ends With You est lancé à l’été 2021 dans le monde entier et son site officiel est désormais disponible – également avec des textes en espagnol -. L’une des nouveautés les plus visibles est le fait de faire le saut vers un environnement 3D où l’on peut bouger et se battre dans cette aventure de jeu de rôle et d’action se déroulant dans le célèbre quartier de Shibuya. Nous devrons participer au jeu des Faucheurs et comme nous vous le disons, Neku donne la vedette à un nouveau héros nommé Rindo, qui participent à toutes sortes de tests pour gagner le droit de retourner dans le monde des vivants. Des personnages plus classiques reviendront et l’identité de la série sera maintenue, comme son style visuel et la bande originale.