Le moyen lance demain sur Xbox Series X / S et PC, mais pas sur Xbox One, il est donc considéré comme la première grande exclusivité de la nouvelle génération de consoles Microsoft. C’est pourquoi tous les regards sont tournés vers cette nouvelle œuvre de Équipe Bloober, qui pose également un défi technique ambitieux: rendre les deux dimensions parallèles en même temps que nous pouvons explorer dans cette aventure d’horreur.

De Digital Foundry, où ils ont réalisé une vaste analyse technique de The Medium, ils expliquent que le jeu de Bloober Team rend en fait les deux réalités du jeu, qui multipliez par deux tous les calculs que la console de nouvelle génération doit faire, comme la profondeur de champ, l’occlusion ambiante ou le flou de mouvement. Le moyen est un jeu exigeant en termes de GPU et de CPU, selon cette analyse.

Analyse technique de The Medium: résolution, fps et lancer de rayons

Cette exigence technique aurait pu mal se terminer si les développeurs n’avaient pas planifié et conçu un rythme qui n’obligeait pas la Xbox Series X / S à charger autant de processus tout le temps: The Medium ne montre pas toujours les deux réalités en même temps, mais parfois on ne joue que dans l’une d’elles, sautant entre les dimensions à travers les miroirs.

Ce mode de jeu double se remarque également dans leurs performances techniques, notamment dans le résolution: quand on joue dans une seule réalité, The Medium fonctionne à 4K sur Xbox Series X et 1080p sur Xbox Series S, mais lorsque les deux dimensions apparaissent en même temps, Résolutions minimales de 900p dans le premier et 648p dans le second, ce que Digital Foundry justifie par le rendu de deux mondes indépendants en même temps.

En termes de fluidité de l’image, The Medium se présente comme une expérience 30 images par seconde, il ne faut donc pas s’attendre à ce que ce taux d’images par seconde soit dépassé. Bien sûr, la bonne chose à propos de ce ratio est qu’il semble assez stable, à la fois sur Xbox Series X et Xbox Series S et que les deux réalités soient rendues en même temps ou une seule. Les deux consoles ont une différence supplémentaire, comme le prise en charge du lancer de rayons, non disponible dans le moins cher, ou la résolution des ombres, qui est plus élevée dans la série X.

Dans Vandale Nous avons également déjà essayé The Medium et dans notre analyse nous disons que c’est “une aventure mystérieuse divertissante avec laquelle nous avons passé un bon moment, mais qui simplifie tout ce qu’il fait tellement qu’elle finit par dissoudre la terreur qu’elle promet”.