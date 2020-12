Sony Playstation 5 :

L’ancien développeur de Naughty Dog Rodney Reece a révélé un œuf de Pâques multijoueur peu connu pour The Last of Us, en examinant les réactions des joueurs à son message sur Twitter. Reece se souvient de l’épave d’un avion dans la zone de La playa, “des égouts étroits et bondés qui s’ouvrent sur une plage oubliée pleine de provisions” selon sa description officielle. Il s’avère que Cet avion n’est autre que celui de Sully, que nous avons vu à plusieurs reprises tout au long de l’autre saga Naughty Dog, Uncharted.

“Vous savez, il y a un œuf de Pâques que j’ai caché depuis 2013. Sur la carte” La plage “il y a des restes d’un avion à hélice. Cet avion vient de Sully dans Uncharted 1. Je ne dis pas que c’est un canon, mais j’ai pris – le véhicule – de U1, je l’ai brisé en morceaux et je l’ai mis là. “

Vous savez, voici un œuf de Pâques auquel je tiens depuis 2013. Dans le dernier d’entre nous sur la carte “Plage”, il y a des restes d’un avion à hélice. Cet avion est l’avion de Sully d’Uncharted 1. Ne pas dire que c’est canon. Mais je l’ai pris à U1, je l’ai brisé en morceaux et je l’ai mis là. pic.twitter.com/SQjFXn68HZ— Rodney Reece (@ RodneyReece7) 3 décembre 2020

Les liens entre The Last of Us et Uncharted ont toujours été là, mais comme de simples clins d’œil aux fans, puisque Uncharted 3 a mentionné une épidémie de champignons dans un journal au début du match; The Last of Us comprenait à son tour des boîtes d’Uncharted 3. Au-delà de ces œufs de Pâques et d’autres, The Last of Us ne se déroule pas dans le même univers Uncharted. De même, le message “Hog Wild” sur le fuselage de l’avion de Sully fait référence à un niveau de Crash Bandicoot, un autre des jeux du studio, et il est courant pour Uncharted d’inclure des reliques de la série Jak.

The Last of Us Part 2 est maintenant disponible

Cet été, The Last of Us Part 2 est sorti, une suite des premières aventures de Joel et Ellie, et a été l’une des offres du Black Friday. Pour encourager les joueurs qui n’ont pas encore découvert la nouvelle histoire – qui est également compatible avec PS5 – un nouveau trailer a été présenté des mois après son départ en juin, bien que Nous vous prévenons qu’il comprend d’importants spoilers d’intrigue et de personnage, et nous vous déconseillons de le regarder si vous prévoyez d’y jouer à l’avenir.