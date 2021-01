Sony Playstation 5 :

Tomonobu Itagaki a annoncé cette semaine qu’il revenait au développement de jeux vidéo avec un nouveau studio, Itagaki Games. Dans les nouvelles, il n’a donné aucune indication sur le type de jeu qu’il développerait ou les plates-formes, bien qu’il ait clairement indiqué qu’il serait ravi de faire partie de Microsoft si la société achetait l’équipement. Maintenant, Takashi Mochizuki de Bloomberg a confirmé que les plans actuels sont de lancer le jeu. sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC -Steam-.

Et, de nombreux médias de jeu ont écrit, sur la base de ce post Facebook, que le nouveau jeu d’Itagaki est prévu pour Xbox. En fait, j’ai fait un suivi à ce sujet immédiatement après l’interview pour vérifier si le plan est exclusif à Xbox. Sa réponse était non. Le plan actuel est pour Xbox, PS5 et Steam. – Takashi Mochizuki (@ 6d6f636869) 20 janvier 2021

La création était bien connue dans les années 2000 pour la saga de combat Dead or Alive et pour réinventer Ninja Gaiden dans Team Ninja de Koei Tecmo, et après son départ du studio en 2008, il a fondé Valhalla Game Studios en 2010, où il a travaillé sur Devil’s Third. , d’abord pour PS3 et Xbox 360, mais il est finalement sorti sur Wii U sous le label THQ; Un an plus tard, en 2016, il a été adapté au PC sous le nom de Devils Third Online, mais ses services ont été fermés en 2017, l’année même où Itagaki a quitté l’équipe. Le jeu n’a pas été bien accueilli par les critiques et n’a pas obtenu le succès des projets Itagaki précédents..

Après l’aventure au Valhalla Game Studios, il s’est consacré à l’enseignement de la conception de jeux vidéo, mais “maintenant je sens que Je veux refaire un jeu et je viens de créer une entreprise dans ce but“a-t-il déclaré dans l’annonce des Jeux Itagaki.

Pas de nouveau Ninja Gaiden à court terme

Team Ninja travaille sur de nouveaux projets et prévoit de donner une pause à NiOh. Cela ouvre-t-il la porte au retour de Ninja Gaiden? Pas pour le moment, du moins avec un nouvel opus. Cela ne signifie pas que nous ne verrons pas de remasterisation de la trilogie, et c’est en fait ce que vise un distributeur asiatique. Ninja Gaiden Trilogy pour PS4 et Nintendo Switch qui comprendra Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.