Nouvelle portée Pokémon Snap Commutateur Nintendo il 30 avril 2021. Nintendo Espagne a annoncé la date de sortie du successeur de Pokémon Snap pour Nintendo 64 dans un bande annonce que vous pouvez voir sous ce paragraphe. La vidéo montre certains des Pokémon que les joueurs pourront photographier, montre différentes parties de l’archipel de Lensis et présente le phénomène Lmini, qui fait briller les créatures et la végétation.

Dans le site officiel mis à jour du jeu, il est expliqué que les joueurs incarneront un aspirant photographe pokemon pour aider le Professeur Espejo et son assistante Rita de mener une recherche écologique dans le but d’immortaliser, des photos de, Pokémon de la région Lensis, un ensemble d’îles aux écosystèmes différents: jungles denses, immenses déserts, plages de rêve et vastes prairies.

Ces endroits regorgent de Pokémon sauvages. “Ils peuvent être vus en groupe pendant que ils gardent leur territoire, marchant seuls et en paix, planant dans le ciel et même jouant avec des spécimens d’autres espèces “, déclare The Pokémon Company dans un communiqué de presse. De plus, il y aura des Pokémon et des espèces végétales qui auront un “brillance très spéciale”, appelée phénomène Lmini, dont l’impact sur la mécanique du jeu n’a pas été clarifié.

Le gameplay est similaire à ce que nous avons vu dans le jeu publié sur Nintendo 64 il y a près de 21 ans. Comme si d’un jeu de tir sur rails impliqués, les joueurs se déplacent automatiquement à travers les niveaux grâce au Véhicule Neo-One, vous permettant de vous concentrer uniquement sur photographies et lancer des blanzanas pour attirer l’attention des Pokémon et les regarder manger.

Le professeur miroir évaluer les photographies prises, compte tenu de la pose du Pokémon, de sa taille, s’il regarde directement dans la caméra et le cadre. Les joueurs iront compléter un Fotodex où stocker les photographies de chaque créature avec la description de l’espèce et ses données: catégorie, taille, poids et type.

Le 25e anniversaire de Pokémon est célébré en 2021

Cette année marque le 25e anniversaire de Pokémon. En plus de New Pokémon Snap, le jeu de stratégie d’équipe Pokémon Unite développé par Tencent sortira sur Switch et sur les appareils mobiles. Des événements spéciaux auront également lieu lors des jeux et annoncera de nouveaux titres. Tout cela arrive accompagné de marchandisage créé par différentes marques et chansons d’artistes renommés comme Katy Perry.