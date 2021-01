Sony Playstation 5 :

Le nouveau jeu Skate est en cours de développement dans un nouveau studio EA, Full Circle, et présentera les principales créations des jeux précédents.

Lors de la présentation Electronic Arts, EA Play LiveEn juin 2020 (l’équivalent de l’E3), le retour d’une saga tant attendue par les fans était annoncé: Skate. Les jeux de skateboard sportif, si populaires il y a quelques années, ont disparu du radar jusqu’à l’année dernière lorsque le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hakw, l’indie Skater XL, est sorti et que le nouveau Skate a été annoncé.

Bien entendu, peu de détails ont été fournis à l’époque, pas même quelle étude serait commandée. Il s’avère qu’EA a ouvert un nouveau studio, Cercle complet, qui sera en charge de ce nouveau jeu (qui n’a pas de nom officiel, bien que s’ils lui donnent une continuité, ce serait Skate 4). Le studio accueillera de nouveaux talents, mais aussi vétérans de la saga.

Deran Chung et Cuz Parry, Les principaux responsables créatifs de Skate, rejoignent Full Circle. L’étude sera menée par Daniel McCulloch, anciennement boss du Xbox Live. Full Circle sera situé à Vancouver, et c’est le troisième studio d’EA dans cette ville canadienne, avec EA Sports et Respawn Entertainment.

Aucune autre information n’est connue sur ce nouveau Skate. Espérons que lors de la présentation EA Play Live que la société devrait faire en juin prochain, vers l’E3 (voire pas du tout), nous aurons plus de données. Pour le moment, c’est le jeu de skate principal auquel il faut s’attendre, eh bien Visions vicariantes, les développeurs du récent remake de Tony Hawk’s Pro Skater, a été intégré (on pourrait dire englouti) par Blizzard, et ils ne développeront plus leurs propres jeux. Si Activision veut continuer la saga Tony Hawk, probablement après le succès du jeu récent, devra trouver une autre étude…

Source: VentureBeat