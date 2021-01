Sony Playstation 5 :

Parc D’Attractions Monde Super Nintendo se prépare à ouvrir ses portes à côté 4 février. C’est pourquoi leur site officiel a déjà été lancé, avec informations relatives aux prix des billets et aux attractions que les visiteurs peuvent trouver dans ses installations. Par exemple, nous savons déjà qu’un pass d’un jour coûte environ 61 euros en Espagne et en Europe.

Super Nintendo World, le monde de Mario ouvre ses portes

Dans un parc d’attractions où la musique de Super Mario nous accompagnera partout où nous irons, Super Nintendo World vise à offrir aux joueurs une visite complète du royaume de Champin. Et, bien sûr, nous pouvons profiter des attractions liées à la saga. Par exemple, nous avons pu profiter de vidéos montrant l’attrait de Mario Kart, et d’autres matériaux où l’attraction dédiée à Yoshi a été vue.

Dans la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes, Shigeru Miyamoto Il est en charge de visiter les installations. Sur le site Web, cependant, nous pouvons trouver des informations en anglais qui nous donnent plus de détails sur les caractéristiques d’attractions telles que Mario Kart et Yoshi susmentionnés. Bien entendu, il va sans dire que les visiteurs doivent suivre les mesures de sécurité sanitaire et les recommandations dans le parc.

Le royaume Champin ouvre ses portes

Concernant le prix des billets, qui Ils peuvent être achetés en ligne et aux guichets du parc, nous avons découvert qu’il y a deux types de pass: pour un jour et pour deux jours. Les prix, quant à eux, sont répartis entre les adultes (de plus de 12 ans), les enfants et les personnes de plus de 65 ans. De cette manière, Les prix sont les suivants (converti en euros le 6 janvier):

Pass 1 jour

Adultes: 61,9 Enfants: 42 Personnes de plus de 65 ans: 56

Pass 2 jours

Adultes: 121,59 Enfants: 82,9 Personnes de plus de 65 ans: Non précisé

Super Nintendo World ouvre le 4 février prochain

En ce qui concerne le problème du coronavirus, Nintendo et Universal Studios déclarent que c’est un environnement sûr pour les visiteurs et le personnel. Ils indiquent qu’ils travaillent à 50% de leur capacité et espèrent devenir un modèle pour le reste des parcs. Tu peux trouver Plus d’information sur son site officiel.