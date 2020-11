Sony Playstation 5 :

Universal Studios Japan a annoncé la date d’ouverture de Super Nintendo World, le parc d’attractions d’Osaka dédié à Mario et aux autres personnages de Nintendo: le 4 février 2021. C’est plus tôt que prévu – la dernière date qui avait été donnée était le printemps mais nous vous rappelons qu’elle était initialement prévue pour l’été, coïncidant avec les Jeux Olympiques qui, naturellement, ont été reportés à l’été 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Actuellement, il existe déjà une cafetière et un magasin de merchandising avec des produits Nintendo.

Nintendo et Universal Studios ont mis en évidence ce qui sera l’attraction principale de l’endroit, une montagne russe Mario Kart qui est construite à l’intérieur du château de Bowser et qui utilise la réalité augmentée et la technologie avec projections ou vidéo mapping. Ces lunettes AR sont décorées comme s’il s’agissait de casquettes de Mario et servent à mettre en évidence certains effets tels que le lancement d’objets, imitant les power-ups de la saga, quelque chose qui selon Universal Studios Japan rend chaque tour différent.

Bientôt ajouter la zone Donkey Kong

Bloomberg a déjà eu l’occasion de voir l’intérieur – y compris la zone Mario Kart et ils soulignent qu’à l’avenir, il sera agrandi avec un autre espace dédié à Donkey Kong, l’une des sagas classiques de Nintendo.

Le #SuperNintendoWorld du Japon ouvrira ses portes le 4 février 2021 à Osaka. @ Rumireports obtient un premier aperçu mondial de #Mario Kart de @ USJ_Official. En savoir plus: https://t.co/T9nUMnB1UB # 任天堂 pic.twitter.com/oZku1gwQTj— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) 30 novembre 2020

Sécurité COVID-19

L’une des préoccupations actuelles est de savoir comment fonctionner jusqu’à ce que le COVID-19 soit sous contrôle. Les organisateurs s’assurent qu’il s’agit d’un environnement sûr pour les visiteurs et les équipements. Ils travaillent à 50% de leur capacité et espèrent que cela deviendra un modèle pour l’industrie des parcs., qui a été durement touchée par les fermetures dans le monde. La Walt Disney Company, par exemple, a annoncé la semaine dernière qu’elle licenciait 32 000 employés, la plupart dans la division des parcs.