Sony Playstation 5 :

Cyberpunk 2077 est le principal protagoniste des derniers jours bien que pour des raisons qui ne sont pas du goût de CD Projekt Red, car son ambitieux jeu vidéo futuriste est fortement critiqué pour son mauvais état sur les consoles PS4 et Xbox One, avec de graves problèmes de performances et de nombreux bugs qui brisent l’expérience de jeu.

Tout cela a amené Sony à décider il y a quelques jours de retirer temporairement le jeu du PlayStation Store, ce qui ne semble pas très bien s’être assis. Adam Badowski, responsable de CD Projekt Red, ce qui a donné J’aime à une série de tweets qui accusent la société japonaise pour supprimer le jeu de votre boutique.

Il s’agit de Sept réponses au tweet dans lequel Sony annonce le retrait moment du jeu dans lequel plusieurs joueurs critiquent cette décision. L’un d’eux prétend que c’est “ridicule” puisque “le jeu est jouable et est actuellement bon pour autant que je sois venu. Pourquoi ne pas attendre la sortie de quelques correctifs ou mises à jour?”

Un autre des messages qu’Adam a aimé indique “Marvel’s Avengers est sorti dans un état pire que Cyberpunk 2077 et vous n’avez rien fait. Avengers est mort sur toutes les plateformes, rendant le jeu en ligne inexistant à cause de son mauvais code. Où sont les retours de ces personnes? Ce sont les suivants, non? “

Sans surprise, des heures après qu’Adam a aimé ces tweets, il les a supprimés et a vu l’agitation provoquée par sa réaction … bien que trop tard puisque le réseau était rempli de captures d’écran de sa réaction.

La raison de son retrait du magasin selon le fondateur de l’éditeur No More Robots

Au milieu de cette agitation et des commentaires des joueurs Mike Rose, fondateur de l’éditeur No More Robots, a également publié un tweet soulignant ce qui est pour lui la vraie raison du retrait de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store.

Beaucoup de gens semblent mal comprendre pourquoi Cyberpunk a été supprimé du PS Store, alors que d’autres jeux de buggy n’ont pas CD Projekt dit aux gens depuis une semaine maintenant de demander des remboursements à PlayStation, ce qui va à l’encontre de la politique de PS … ce qui aura SUPER énervé Sony – Mike Rose (@RaveofRavendale) 18 décembre 2020

“Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi CYberpunk a été supprimé du PS Store alors que d’autres jeux avec des bugs ne l’ont pas été. CD Projekt dit aux gens depuis une semaine de demander un remboursement à PlayStation, ce qui est contraire aux politiques. PS … qui a énervé Sony », dit-il.