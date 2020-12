Sony Playstation 5 :

Jym Ryan, directeur de PlayStation, Il a voulu Nier dans une récente interview que l’entreprise prévoit laisser de côté le marché japonais. Un article de Bloomberg pointait cette possibilité avant le lancement de la PS5 au Japon, un pays arrivé une semaine avant l’Espagne, et se concentrait principalement sur la promotion que la marque avait faite de la console nouvelle génération dans le pays asiatique. .

Un autre argument qui a été utilisé pour s’assurer que la déconnexion entre Sony et le Japon est réelle est que le DualSense, le contrôleur PS5, a inversé les actions des cercles et des boutons x, quelque chose qui n’avait pas été changé dans toute l’histoire de l’entreprise jusqu’au lancement de la console de nouvelle génération.

Cependant, Ryan dit dans une interview avec le magazine Edge que tout cela est du ouï-dire: “La position de Sony est que le marché japonais est toujours extrêmement important pour nous. Nous n’avons pas été aussi enthousiasmés par l’engagement de la communauté japonaise de développement de jeux depuis des années que nous le sommes maintenant. “

Le Japon est toujours important pour Sony, selon Jim Ryan

Le patron de PlayStation fait allusion à accords de collaboration avec des développeurs japonais, qui créent des jeux pour PS5 au lieu de se concentrer sur le marché mobile, comme l’était l’éthique prédominante, selon Ryan, dans ses premières années à la tête de la marque: “Lors de nos deux événements de lancement, dans ce que nous n’avons pas fait nous avons présenté beaucoup de jeux, mais c’est raisonnable, là huit titres développés au Japon, dont beaucoup font l’objet d’une collaboration et d’un partenariat entre PlayStation et la communauté de l’édition japonaise. “

De plus, pour Jim Ryan, le fait d’avoir lancé la PS5 au Japon en même temps qu’aux États-Unis, pays dans lequel il est accusé de se concentrer actuellement, est une véritable déclaration d’intention: «Je pense aussi que nous avons lancé un message lors de la mise en vente [PS5] le même jour qu’aux États-Unis», assure-t-il avant de nier brusquement les accusations:« Alors on lit ces choses. La plupart de ces commentaires sont inexacts et le Japon, en tant que deuxième marché et berceau de Sony, est toujours très important pour nous. “

Hier encore, un nouveau rapport sur les ventes de consoles et de jeux vidéo au Japon a été publié et, selon les données fournies par Famitsu, PS5 a déjà vendu 201.435 unités dans le pays asiatique, en ajoutant les chiffres de son édition normale et de l’édition numérique.