Sony Playstation 5 :

Microsoft surprendre cette nouvelle génération avec une stratégie qui a renforcé son catalogue avant l’arrivée de leurs nouvelles consoles: l’équipe de Redmond acquiert ZeniMax Media, la société mère de Bethesda Softworks, qui travaille sur des jeux comme le prochain Starfield et The Elder Scrolls 6. C’est pourquoi, pour le moment, l’avenir de ces deux titres sur la PlayStation 5 de Sony est très incertain. En fait, même pas Jim RyanVous, responsable de PlayStation, pouvez répondre à la question de savoir si nous verrons ces jeux faire leurs débuts sur le nouveau système de Sony.

Jeux Microsoft, Sony et Bethesda sur PS5

Le directeur de Sony Interactive Entertainment, Jim RyanIl attend également de savoir si des jeux Bethesda comme Starfield et The Elder Scrolls 6 seront également publiés sur PS5 ou s’ils resteront à la place des exclusivités Xbox Series X / S à leur arrivée dans la prochaine génération. “C’est une décision qui est hors de nos mains, nous allons attendre et voir ce qui se passe”Dit Ryan.

À cet égard, il ajoute ce qui suit: “J’espère en savoir plus à ce sujet. Nous avons simplement adopté une approche différente. Nous avons plutôt mis l’accent en se concentrant sur une croissance organique vraiment régulière, lente mais régulière, issue de nos études, sélectivement renforcée par des acquisitions [de equipos de desarrollo]»Soutient Ryan. Des mots similaires que nous lui avons lus il y a quelques semaines quand a salué le travail du studio Sucker Punch avec Ghost of Tsushima, qu’il a cité comme un bon exemple de cette croissance organique.

Concernant l’acquisition de Bethesda par Microsoft, Ryan note ce qui suit: “Nous respectons les démarches entreprises par nos concurrents, elles semblent logiques et raisonnables. Mais nous sommes également heureux et confiants, nous avons une meilleure gamme de terrains que nous n’en avons eu dans aucun de nos terrains console “.

BethesdaSuite à l’annonce de l’achat de Zenimax, il s’est avancé et a indiqué qu’il voyait “difficile à imaginer” qu’un jeu comme The Elder Scrolls 6, par exemple, était exclusif à Xbox. “Nous déciderons de ce qui a le plus de sens pour notre public le moment venu », a déclaré Todd Howard, responsable de l’étude.