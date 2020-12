Sony Playstation 5 :

L’un des jeux qui a le plus représenté le saut générationnel, en termes de fidélité graphique, dans le lancement de Playstation 5 Oui Xbox Series X / S, c’était NBA 2K21. Le simulateur de basket-ball est un titre très différent dans la nouvelle génération que dans les machines qui nous accompagnent depuis 2013, en plus de ses nouveautés jouables, recréation de basketteurs et animations que jusqu’à récemment nous avons encadré dans le CGI. Mais Strauss Zelnick, PDG de Take-Two (la société qui possède 2K, en plus de Rockstar), pense que la technologie ira beaucoup plus loin.

“La technologie permet à nos créatifs de faire des choses qu’ils n’ont jamais pu faire avant, y compris les jeux qui sont exactement comme [pelculas] action réelle“A déclaré le PDG dans une présentation encadrée lors de la conférence virtuelle UBS Global TMT (via VGC). Zelnick fait une comparaison du saut visuel auquel nous pouvons nous attendre:”Ce que nous faisons maintenant ressemble beaucoup [cine de] action réelle, mais toujours animation. Dans 10 ans, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire des choses qui semblent complètement réalistes, le tout à partir d’un ordinateur. “

À la fin de l’année prochaine, des mesures seront prises dans ce sens avec le lancement de Unreal Engine 5. Le moteur graphique d’Epic Games promet aux développeurs d’utiliser les mêmes atouts (éléments aussi variés que des personnages, des véhicules, des pierres ou des animaux) qui sont utilisé pour les effets spéciaux de film dans les jeux vidéo en utilisant le moteur. UE5 sera disponible pour certaines études début 2021 et Fortnite s’y adaptera d’ici le milieu de l’année.

Le photoréalisme ne sera pas un objectif dans tous les jeux 2K et Rockstar

Que vous pouvez atteindre le photoréalisme Cela n’implique pas que la direction artistique de tous les jeux vidéo doive aspirer, selon les mots de Zelnick. Le manager lui-même a assuré l’année dernière dans une interview avec CNBC: “Borderlands, par exemple, est un univers animé, ce sera toujours un univers animé”.