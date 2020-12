Sony Playstation 5 :

Yoozoo Games, un éditeur chinois de jeux vidéo, a été fondé par le milliardaire Lin Qi en 2009; ces jours-ci, c’est une nouvelle depuis L’étrange empoisonnement mortel de Lin suspecté à 39 ans. En plus des jeux vidéo, Qi était également connu dans les productions télévisuelles, car il est producteur exécutif de Three-Body Problem pour Netflix avec les créateurs de Game of Thrones David Benioff et DB Weiss. inspiré de certains romans sur lesquels Yoozoo a les droits.

Selon les médias, Qi s’est senti mal le 16 décembre et s’est rendu à l’hôpital. Le lendemain, il a montré des signes de lésions cérébrales et les médecins ont informé la police de l’empoisonnement.. Les soupçons portent sur Xu Yao, qui a été arrêté, en raison d’un différend entre les dirigeants de l’entreprise, mais l’enquête n’est pas terminée pour trouver la source de ce poison.

Yoozoo Games avait été le sixième éditeur de jeux mobiles en Chine au cours de cette année et avait réalisé des revenus records.. Elle a également commencé à élargir son marché avec la publication de jeux en ligne sur PC. L’un de ses jeux les plus connus en Occident est Game of Thrones: Winter is Coming, basé précisément sur la série HBO de Benioff et Weiss.

Le triloga du problème des trois corps

Les romans de science-fiction de Liu Cixin, qui ont remporté un prix Hugo -le premier pas écrit en anglais pour le faire-, il s’étend de la révolution culturelle chinoise à des millénaires dans le futur. Le premier livre se déroule dans les dernières décennies et aujourd’hui, et nous raconte un projet militaire secret, des complots entre la communauté scientifique et un jeu vidéo avec des personnages historiques dans un monde aux trois soleils.