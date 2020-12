Sony Playstation 5 :

Microsoft est “très, très concentré sur les jeux vidéo”. La phrase vient du PDG de la société Redmond lui-même, Satya Nadella, qui lors de l’assemblée annuelle avec les actionnaires (transcrite par SeekingAlpha et recueillie par VGC) a été interrogée sur les efforts que la firme Xbox fait pour “gagner la guerre des consoles” Devant Playstation 5 de Sony.

“Tout d’abord, nous sommes très enthousiasmés par les lancements de nouvelles consoles dans le marché. Nous nous sommes toujours efforcés de faire en sorte que notre communauté de joueurs qui comptent sur nous pour produire les meilleures consoles dispose d’une nouvelle génération de consoles, qui sont puissantes et vraiment géniales à jouer », a déclaré Nadella en faisant référence au Lancement mondial de la Xbox Series X et de la Xbox Series S le 10 novembre, qui a représenté la première la plus réussie de la marque en 24 heures et est épuisé dans le monde entier, également en Espagne, où les jours après la première, vous pouviez encore trouver la série S en magasin.

«Et nous le soutenons», poursuit-il en référence au lancement de la nouvelle génération de consoles, «avec le meilleur contenu et avec la meilleure communauté. Mais la vision globale que nous avons est de faire en sorte que 3 milliards de joueurs là-bas [en referencia a todos los jugadores, incluidos aquellos que solo juegan en mviles] pouvoir jouer à leurs jeux où bon leur semble, avec tout le contenu qu’ils veulent et avec qui ils veulent. »

Nadella rappelle l’achat de Bethesda comme engagement de Microsoft envers les jeux

L’exécutif a rappelé l’annonce de la acquisition de ZeniMax Media, qui sera officialisée en 2021 et qui augmente le nombre d’études sous l’égide de Xbox Game Studios jusqu’à 23 ans avec des entreprises comme Bethesda Game Studios, id Software et Arkane: “[…] vous nous avez vu avancer dans notre efforts avec la communauté et dans nos offres d’abonnement avec Game Pass. C’est ce que vous pouvez attendre de nous. “

“Nous sommes absolument très, très concentrés sur le jeu vidéo”, a déclaré Nadella, “et sur la garantie que les 3 milliards de joueurs dans le monde meilleur contenu, meilleure communauté et meilleurs services cloud pour dynamiser vos expériences de jeu à partir de maintenant. “