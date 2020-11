Sony Playstation 5 :

Les deux services d’abonnement PlayStation sont restés inchangés ces dernières années. PS Plus requis pour jouer à des jeux payants en ligne et accorde au moins deux jeux gratuits par mois. PS maintenant vous permet de jouer à plusieurs centaines de jeux PS4, PS3 et PS2 depuis PS5, PS4 et PC en les installant sur la console ou en jouant via le cloud. Au-delà des réductions de prix, l’inclusion de plus d’extras et autres détails, aucune nouvelle significative n’a été introduite. Mais Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, laisse entendre que cela va bientôt changer.

Dans une interview avec le magazine GQ, Ryan explique que cette année, ils se sont concentrés sur le lancement mondial de la PS5 (elle est arrivée en Espagne jeudi 19 novembre), mais que ils n’ont pas oublié ces deux services qui apportent des revenus récurrents à l’entreprise: “PS Now et Plus sont très importants pour nous aujourd’hui”, dit l’exécutif. Cependant, PS Plus comptait 45,9 millions d’utilisateurs payants en octobre de cette année, et PS Now dépassait 2,2 millions en mai.

“Cette année, nous essayons simplement restez concentré sur la PlayStation 5 et des jeux », admet Ryan,« mais cela ne veut pas dire que nous ne pensons pas profondément à nos services et à notre compréhension des trucs assez cool ils auront leur propre moment au premier plan “de la campagne publicitaire de Sony.

Jeux PS Plus de novembre

Moins d’une semaine avant l’annonce des jeux PlayStation Plus de décembre 2020, les abonnés au service peuvent toujours télécharger l’édition complète de Hollow Knight, Middle-earth: Shadow of War et Melbits World, le tout pour PS4. De plus, jusqu’en janvier, l’abonnement PS5 Bugsnax est inclus, qui sera remplacé en février par Destruction AllStars, une exclusivité PlayStation Studios.