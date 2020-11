Sony Playstation 5 :

Sony célèbre ses PlayStation Partner Awards 2020 Japon Asie le 3 décembre, un gala annuel qui récompense les succès lancés sur PlayStation tout au long de l’année dernière et qui se tient – sous le nom de PlayStation Awards – depuis 1995 avec la première PlayStation. Cette année, il devient PlayStation Partner Awards, mais l’objectif est le même et quelques autres récompenses sont ajoutées. Il peut être suivi en direct jeudi prochain sur le YouTube de PlayStation Japon à 11h00 du matin sur la péninsule espagnole.

Jon Kabira et Hatsune Matsushima présenteront le gala des succès des derniers mois et Les nouveaux créateurs qui sont apparus l’année dernière seront mis en évidence. Les catégories sont divisées en grand prix pour les trois jeux développés en Asie avec les ventes les plus élevées au monde entre octobre 2019 et septembre 2020 – ventes physiques et numériques -, prix aux partenaires ayant des succès mondiaux au cours de la même période, et des récompenses spéciales pour les titres de créateurs occidentaux qui ont réalisé les ventes les plus élevées au Japon et en Asie, et pour ceux développés au Japon avec SIE Worldwide Studios avec les ventes mondiales les plus élevées.

Aucune annonce de jeu vidéo attendue

Ce gala n’est pas utilisé pour annoncer des nouvelles, donc nous ne devrions pas nous attendre à de nouveaux jeux ou trilers pour les prochaines versions sur PlayStation 5 ou PS4. Cependant, c’est un bon indicateur pour connaître les ventes des jeux, notamment au Japon. L’année dernière, nous avons appris que God of War avait dépassé le million d’exemplaires vendus dans le pays, à l’image de Kingdom Hearts 3, tandis que le public japonais mettait en avant Dragon Quest XI, Monster Hunter World: Iceborne, Persona 5, The Last of Us. Remasterisé, NieR: Automata, God of War et Spider-Man.