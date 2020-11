Sony Playstation 5 :

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al SaudPrince héritier d’Arabie saoudite, a acquis 33,3% des actions de SNK, société de jeux vidéo vétéran qui possède des franchises telles que Samurai Shodown, Metal Slug et King of Fighters. Elle l’a fait par l’intermédiaire d’une société saoudienne dont elle est également l’actionnaire majoritaire. L’objectif, selon les sources, est de diversifier l’économie du pays.

Tel que rapporté par Nintendo Life, la société Electronic Gaming Development Company (EGDC) a acquis 33,3% de SNK dans un mouvement entièrement financé par le prince héritier lui-même. Au début, on pensait que la Couronne avait acheté 100% de la société, mais plus tard, il a été prouvé qu’elle ne l’avait pas fait, qu’elle ne l’avait fait qu’avec une partie de ses actions. Même ainsi maintenant la société saoudienne EGDC est le principal actionnaire de SNK.

Désolé d’avoir causé un malentendu en raison de ma traduction incorrecte. Le titre devrait être “La société saoudienne sera le plus grand actionnaire de SNK avec 33,3%”. https://t.co/yCpn5P54of Gatoray (@gatoray_kof) 26 novembre 2020

L’objectif: diversifier l’économie de l’Arabie saoudite

Cette pièce semble être au programme Vision saoudienne 2030, proposition du prince héritier lui-même avec laquelle il entend mettre de côté l’approche traditionnelle de l’économie du pays vis-à-vis de l’industrie pétrolière: Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud veut diversifier les profits de l’Arabie saoudite en investissant dans d’autres secteurs comme le tourisme ou le La technologie.

Si le nom du prince héritier d’Arabie saoudite vous semble familier, c’est peut-être parce qu’il accusations controversées dans la politique mondiale: Il est accusé d’avoir dirigé le meurtre de Jamal Khashoggi, journaliste du Washington Post et dissident dans le pays, en 2018. Il est également accusé d’avoir détenu et torturé des militants des droits humains et d’avoir exécuté 37 civils l’année dernière.

Pour sa part, SNK a été acquise en 2015 par un groupe d’investisseurs chinois qu’il a l’intention de réutiliser les franchises de l’entreprise pour en faire un succès multimédia à la Marvel. Depuis lors, SNK a publié de nouvelles versions de ses jeux classiques, en se concentrant notamment sur les plateformes mobiles et Nintendo Switch avec des livraisons telles que Samurai Shodown, Metal Slug Code: J ou The Last Blade: Beyond the Destiny.