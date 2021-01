Sony Playstation 5 :

inXile Entertainment, le studio acquis par Microsoft en 2018 et a lancé Wasteland 3 l’année dernière, travaille sur de nouveaux jeux de rôle, selon le PDG Brian Fargo. L’une d’elles est en pré-production – il reste encore un long chemin à parcourir pour son lancement – et nous savons que nous atteindrons la nouvelle génération, en plus d’être multiplateforme. Les offres d’emploi restreignent le type de poste pour offrir un peu plus, car il est mentionné “RPG d’action de nouvelle génération” avec “fonctionnalités de tir à la première personne”. Les exigences font appel à des personnes ayant de l’expérience dans la boucle jouable des FPS et des RPG, et décrivent des armes puissantes ou des compétences de combat. Il semble également que les suites de jeux bien connus soient exclues, car il s’agit d’une “rare opportunité de donner vie à un monde nouveau et extraordinaire”, ce qui exclurait une réinvention, par exemple, de la saga Wasteland.

inXile possède deux studios, l’un en Califronia (The Bard’s Tale 4) et l’autre à la Nouvelle-Orléans (The Mage’s Tale). La description FPS est pour l’équipe californienne, mais l’équipe de la Nouvelle-Orléans a également des exigences similaires et le travail des artistes d’éclairage a la même description, donc on pense que les deux collaborent sur le même projet. Le mois dernier, inXile a sorti un jeu de tir multijoueur avec l’éditeur Thirdverse, Frostpoint VR: Proving Grounds.

Utilisez Unreal Engine 4

Dans les informations de l’année dernière – et dans la nouvelle – il peut être extrait que l’équipe utilise la technologie d’Epic Games, Unreal Engine 4 – peut-être maintenant Unreal Engine 5- parce qu’elle a demandé des ingénieurs en logiciel “très familier avec Unreal Engine 4” ils travailleront sur un “projet RPG passionnant mais inopiné”, solo, nouvelle génération et multiplateforme. La prochaine évolution du moteur Epic Games arrive dans les mois à venir, d’abord dans la phase de prévisualisation et officiellement à la fin de l’année.