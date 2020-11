Sony Playstation 5 :

On savait que 4A Games travaillait sur un nouveau jeu de la série Metro après l’acquisition du studio par Embracer Group (THQ Nordic), et maintenant on sait que l’une des nouveautés sera l’inclusion du multijoueur. Pour fêter les 10 ans de Metro 2033, 4A Games a présenté une carte avec l’ordre des livres et jeux qui composent cet univers créé par Dmitry Glukhovsky, en plus de donner quelques indices sur l’avenir de la saga. “Ce n’est un secret pour personne que nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain métro. En utilisant tout ce que nous avons appris au cours des 15 dernières années, nous avons visé plus haut, le prochain jeu est en cours de création pour la neuvième génération de consoles et PC, avec une refonte complète de notre moteur graphique“.

Bien sûr, l’objectif principal est de proposer une belle histoire à un joueur, est la base de Metro, mais l’équipe veut se lancer de nouveaux défis pour créer des jeux plus grands et meilleurs, à l’écoute des fans. Après avoir clarifié cela, 4A Games révèle que ont toujours eu l’ambition d’ajouter une sorte de multijoueur et qu’étant une petite équipe, ces idées n’allaient pas au-delà du prototype. “Grâce à l’expérience de Saber dans le jeu en ligne, nous explorons désormais activement les concepts multijoueurs pour apporter une nouvelle expérience au monde de Metro.”

Aucun autre détail n’est discuté mais ils veulent préciser qu’ils ne compromettent pas l’atmosphère ou le design que nous connaissons de Metro. «Nous ne cherchons pas du multijoueur pour cocher toutes les cases – c’est-à-dire pour répondre à ce que l’on attend d’un jeu actuel – ou pour suivre les tendances. En tant que créateurs, nous voulons étudier une expérience multijoueur qui a du sens dans l’univers Metro.“.

N’affecte pas l’histoire pour un seul joueur

Quoi qu’il en soit, ce multijoueur n’affectera pas l’ambition de votre histoire solo, et ils réitèrent que le prochain Metro ne sera pas exclusivement en ligne. “Nous l’étudions toujours, mais nous sommes pleinement engagés dans des expériences solo plus narratives dans l’univers Metro que nos fans connaissent et aiment. “

D’ici là, les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series X | S peuvent profiter de Metro Exodus avec des graphismes et des performances améliorés avec une mise à jour à venir. Les nouvelles consoles produiront des effets qui n’étaient «auparavant possibles que sur du matériel PC et des cartes vidéo RTX», notamment cadence d’images plus rapide, résolution plus élevée, temps de chargement réduits et traçage de rayons matériel.